文金陵：台海默契已打破　要恢復不容易

海軍退役上校文金陵。(中評社 盧誠輝攝) 中評社桃園3月19日電（記者 盧誠輝）台海軍退役上校、前海軍基隆造船廠主任文金陵接受中評社訪問認為，台海長期維持的金廈水域默契已被打破，大陸根本不會理會美國怎麼講，以後大陸海警船進出金門水域將成為新常態，就像“台海中線”消失一樣，只會讓台灣的海巡、海軍和空軍疲於奔命，兩岸要恢復談何容易！



文金陵，海軍退役上校，中原大學工業與系統工程博士，中原大學工業與系統工程學系兼任助理教授，曾任桃園市“國防大學”管理學院校友會創會理事長、桃園市中央軍校校友會常務理事、桃園市戰略學術研究會理事、海軍基隆造船廠上校主任與新竹縣政府顧問等職。



文金陵指出，兩岸原本在金門禁限制水域的默契，已被214金門撞船事件給打破，就像2022年8月美國時任眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台，造成“台海中線”消失一樣，大陸根本不會理會美國“改變現狀”的說法，以後陸海警船進出金門水域將成為新常態，未來只會讓台灣的海巡、海軍和空軍疲於奔命，短期內若要再恢復這些台海默契並不容易。



他說，台灣的海巡船和大陸的海警船噸位相差甚大，兩者無可比較，海巡頂多只能伴航，再用廣播喊一喊而已，就跟空軍伴飛一樣，完全無法發揮效果，就算要出動海軍，也一樣無法跟大陸的軍艦相比，況且海軍的軍艦和空軍的軍機狀況不一樣，很多地方要維修還不一定有零件可以替換。



文金陵表示，他曾擔任海軍基隆造船廠主任，對海軍的軍艦妥善率相當了解，不是他要長他人志氣、滅自己威風，而是現實情況就是如此，不管是海軍還是空軍，頻繁出勤的結果，除了鉅額的油耗經費外，對軍艦和軍機也都會產生一定程度的耗損。



談及兩岸關係是否有解，文金陵認為，大陸還是希望兩岸能和平統一，若要用武力早就打過來了。