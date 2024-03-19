藍常委孫健萍：裁黃復興違反黨章將提案阻止

孫健萍的提案已獲得另一中常委邱素蘭連署，20日還有另兩位中常委也要連署。（孫健萍提供） 中評社台北3月19日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席朱立倫日前通過組織改造方案，宣布整併創立於1956年的軍系黃復興黨部。國民黨新任中常委孫健萍認為朱立倫此舉違反黨章，他向中評社表示，將在本周三中常會上正式提案，主張6日召開的第21屆第一任最後一次中常會無權審議組織改造案，程序違反黨章無效；各項組織改造、降編、整併措施全數暫緩，所有正當法律程序完成後才能續行。



孫健萍也主張，朱立倫應在20日的第21屆第2任中常委的第二次中常會上，提交改造委員名單、改造委員會進程及中央委員會議臨時會、全台黨代表大會臨時會日程，以利中央常務委員會議審議。



孫健萍表示，近日有老黨員握著他的手哭訴，他認為自己好不容易才進入中常會，絕對不能辜負基層黨員對黨的不放棄，黃復興也絕對不是黨的包袱，他們是國民黨的最後一道防線，有特殊的歷史跟精神意義在。更不容許朱立倫把中常會視作橡皮圖章，把黨章視若無物。



孫健萍是中國文化大學政治系學士、台灣師範大學法學碩士、南開大學法學博士。目前為新任的國民黨中常委、社會服務協會理事長、公民正義聯盟（白衫軍）總召集人、南開大學法學院兼任副教授、高雄科技大學兼任教師。



孫健萍接受中評社訪問時表示，第21屆第2任中央常務委員會議訂3月9日進行投票，並於3月13日就職；3月6日召開的第一任中央常務委員最後一次會議，屬於看守性質，不得議決組織改造及重大人事案，這應是現代民主憲政的基本原則。

