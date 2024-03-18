被害者人權？高思博喊話台官方勿當幫兇

中華人權協會理事長高思博盼台官方也能重視受害者人權。(中華人權協會) 中評社台北3月18日電／受虐致死1歲兒童“剴剴案”持續延燒，多位“立委”陸續提案修法，要加重虐待兒童刑罰。中華人權協會理事長高思博強調，請執政黨多重視被害者與其家屬的人權，不要只側重在保護犯罪者人權，而“司法院”下個月將進死刑合憲性的審理，籲請大法官應善體社會脈動、國民感情，平衡慎重處理，以維護司法尊嚴。



高思博表示，人權協會對於剴剴遭虐死案深感悲慟，請求承辦檢察官一定要嚴查，且應就施虐者每次、每類型的虐待方式，分別以數罪加以追訴，並請法院以最重刑嚴懲，呼籲法院莫再以可教化為理由，為渠等脫罪或減免刑責，否則便是幫兇。



高思博指出，台灣發生如此慘絕人寰的兒虐事件，已是一種國恥，試問執政當局，社會安全網，怎麼越補越大洞，蔡英文上任的承諾呢？民眾不見“中央”有何積極作為，反而是不斷地卸責給地方政府，無怪乎社會安全網永遠衹有口號。



高思博認為，一個毫無依靠的小小孩，都能在“中央”設計的保護機制下，被凌虐致死，這麼無能怠惰，遇事只會卸責的政府，如何要年輕人生養子女？呼籲請政府要把資源真正花在小孩身上，任何 有風險疑慮的孩子，兒福機構與政府應該投入更多心力去呵護。



高思博強調，請執政黨多重視被害者與其家屬的人權，要有同理心，更不要只側重在保護犯罪者的人權，忽略受害者與其家屬的痛苦，而下個月，“司法院”將進死刑合憲性的審理，籲請大法官們應善體社會脈動、“國民”感情，平衡慎重處理，以維護司法尊嚴。