快評：319槍擊案20年　離奇詭詐仍無真相

中評社快評／台灣319案槍擊案今天滿20週年，仍無真相，當年在案中受傷的呂秀蓮近日接受媒體訪問時向賴清德及新“立法院”喊話，要求重啟調查。呂秀蓮認為真相衹有一個，“這是弭平社會的一把鑰匙”。



2004年台灣大選投票前一天，3月19日下午陳水扁和搭擋呂秀蓮在台南市金華路掃街時，遭到槍擊，陳水扁腹部與呂秀蓮膝蓋受傷。這是台灣史上頭一遭，轟動島內外。事件經美籍刑事專家李昌鈺、台灣時任刑事局長的侯友宜等調查，結案認定該事件的嫌犯為事發後自殺身亡的陳義雄。



根據警方調查，兇手共開了2槍，其中一顆子彈穿過汽車擋風玻璃後擊中呂秀蓮膝蓋，另一顆子彈則擦過陳水扁腹部，留下長11厘米、深2厘米的傷口，不過沒有打穿腹腔，只傷及脂肪組織，陳水扁自己走進奇美醫院，縫針急救後當晚出院返回台北。藍營質疑陳水扁自導自演，整個事件是綠營為選舉獲勝而製造；綠營則質疑是藍營買凶刺殺未遂。



319槍擊案離奇詭詐，有太多未解之謎，20年來成為呂秀蓮心中未解開的結。她找資料、出書，只為一個真相追兇手。呂秀蓮說，相信大家也都想知道，誰是真兇？誰在掩護真兇？槍擊案發生時她60歲，現在80歲，“20年了，我等不到真正的真相；我沒有再一個20年，再不講，台灣人權就死掉了”。



外界認為當年陳水扁因2顆子彈扭轉選情。除了膝蓋受傷之外，選舉上呂秀蓮也是319槍擊案的受益者，因為她勝選了。呂秀蓮高喊要真相，當年輪掉選舉的國民黨，以及台灣社會更需要真相。槍擊案唯一疑犯陳義雄案發後10日離奇死亡，其他很多當事人則仍在生。319槍擊案離奇詭詐，但真相衹有一個，早晚有一天會真相大白。