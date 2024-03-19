美特立獨行參議員桑德斯：美外交政策需革命

美老牌參議員桑德斯在《外交事務》撰文呼籲美國外交政策需要革命性調整 中評社華盛頓3月18日電（記者 余東暉）美國國會老牌重量級參議員桑德斯（Bernie Sanders）呼籲對美國現行外交政策進行革命性的重新定位--“以團結、外交和人權取代貪婪、軍國主義和虛偽”。他指出，美國對華政策是外交政策群體思維失敗的例證之一，將美中關係框定為零和博弈，將阻礙兩國合作應對氣候變化和全球疫情等真正的“生存威脅”。



桑德斯18日在美國權威外交期刊《外交事務》網站發表長文--“美國外交政策的革命--用團結、外交和人權取代貪婪、軍國主義和虛偽”。這是桑德斯近年來第三度在《外交事務》撰文，2019年6月，他寫過“結束美國無休止的戰爭--我們必須停止給恐怖分子他們想要的東西”；2021年6月，他寫過“華盛頓關於中國的危險新共識--不要開始另一場冷戰”。



今年83歲的桑德斯是美國國會最資深的議員之一，代表佛蒙特州的他曾擔任美國國會眾議員16年，從2007年至今擔任參議員。雖然桑德斯號稱“獨立派參議員”，但他的立場更接近民主黨，2016年和2020年兩度參與美國大選的民主黨內初選，其“社會主義”主張在美國年輕選民中引發強烈反響，2016年民主黨內初選，其聲望直逼希拉里。多年來，桑德斯的主張在更多被利益集團所綁架且日益分化的美國國會中，經常顯得特立獨行。



在《外交事務》最新發表的這篇文章中，桑德斯開篇寫道：“關於華盛頓政治的一個可悲事實是，美國和世界面臨的一些最重要的問題很少以嚴肅的方式進行辯論。這一點在外交政策領域表現得最為明顯。幾十年來，兩黨在外交事務上達成了‘共識’。可悲的是，這種共識幾乎總是錯誤的。”他列舉了一系列例證，包括在冷戰中和冷戰後美國的許多軍事行動和阿富汗、伊拉克“反恐戰爭”。