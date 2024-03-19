普京：俄中關係將繼續深化發展

3月18日，普京在俄罗斯首都莫斯科的竞选总部回答记者提问。（图片来源：新华社） 中評社北京3月19日電／據新華社報導，俄羅斯總統普京18日凌晨在競選總部接受新華社記者提問時說，俄中關係將繼續深化發展，取得新成就，造福兩國人民。



——國家利益相互契合



普京表示，俄中關係經過多年發展，非常穩定，具有很強的互補性。國家利益相互契合也是俄中關係發展的重要因素，為兩國協作解決國際關係領域的共同問題奠定了良好基調。



——共建“一帶一路”倡議非常重要



普京指出，從亞歐地區發展角度而言，俄中關係是一個重要穩定因素，中方共建“一帶一路”倡議非常重要。



——積極評價中國發展成就



普京說，中國正在非常自信地實現飛速發展，轉向創新型經濟。中國在國際舞台上日益活躍並取得巨大成功，在世界各地擁有許多朋友。



——台灣是中國不可分割的一部分



普京強調，台灣是中國不可分割的一部分。那些在台灣周圍進行挑釁，並採取種種限制措施遲滯中國發展的企圖，無疑會徹底失敗。



據俄羅斯中央選舉委員會當地時間18日凌晨發布的數據，在俄總統選舉統計完成的85%選票中，現任總統普京以87.19%的得票率大幅領先其他候選人，實際已經贏得此次總統選舉。



俄羅斯第八屆總統選舉正式投票於15日至17日舉行。根據俄總統選舉規則，在選舉中獲得50%以上選票者當選總統。