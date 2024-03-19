新華時評｜美國霸權邏輯無規則秩序可言

（图片来源：新华社） 中評社北京3月19日電／據新華社報導，美國官員經常會重復一句話，“美國是世界的‘領導者’”。世界的“領導者”，應當是在團結國際社會推動人類和平與繁榮方面展現強大領導力、影響力的國家。然而，對照美國近年來“退群毀約”“脫鈎斷鏈”“小院高墻”以及煽動陣營對抗的現實來看，距離其自封的世界“領導者”的定位相去甚遠。心理學上有個概念叫“投射效應”，美國越強調全球領導力，實際上越反映其全球領導力、影響力的缺失，只能通過口頭上反復強調來證明自己擁有。



第二次世界大戰後，美國強勢崛起，冷戰後更是成為唯一超級大國，自視為理所當然的世界“領導者”。但美國把“領導”混同於“霸權”，在世界各地恃強凌弱、強取豪奪，其“霸權霸道霸凌”行徑讓世界各國深惡痛絕。在百年變局加速演進的當下，美國仍抱守不合時宜的霸權邏輯，沉浸在不切實際的“領導”世界、滿足自我的美好幻境中。殊不知，國際社會已越發看清，美國自詡的“領導地位”實屬德不配位，其全球領導力已出現巨大赤字。



美國領導力的缺失，缺在危機面前沒有承擔大國責任、展現大國擔當。面對全球性危機挑戰，美國不僅推卸責任、逃避義務，還為一己私利阻礙形成全球應對合力，既沒有體現出“領導者”應有的作用和貢獻，也不符合國際社會的期待和認可。巴以新一輪衝突爆發後，美國置國際社會和平呼聲於不顧，毫不掩飾地“拉偏架”，多次阻撓聯合國安理會通過要求停火的決議草案，引發眾多國家強烈不滿。氣候變化問題迫在眉睫，美國對氣候多邊議程先退又進，拖欠對發展中國家承諾的氣候援助資金，還試圖借氣變議題控制綠色產業供應鏈，通過氣候治理來維繫美國的“領導地位”。“能力越大，責任越大”是美國對外塑造世界“領袖”形象的話術包裝，但美國空談大於行動，其“領導地位”的正當性和合理性早已備受質疑。



美國領導力的缺失，缺在其重“利”輕“義”的本色，意圖將世界拖入存量博弈，而非創造增量促進各國共同發展繁榮。當前，世界經濟復甦脆弱乏力、諸多難題需要各國通力合作解決，但美國卻頑固堅持“精致的利己主義”，利用霸權將本國利益凌駕於全球利益之上，將國內矛盾和風險轉嫁給整個世界，這樣的“領導”不僅失“德”，長遠看損人也難利己。美聯儲實施超寬鬆貨幣政策，不僅導致美國國內通脹高企，其引發的全球性通脹嚴重傷害了發展中國家和底層民眾；為抑制國內通脹，美聯儲又持續加息，令不少國家本幣貶值、資本外流、償債成本上升、輸入性通脹加劇；為謀取經濟利益，美國不斷挑起經貿摩擦，肆意破壞和踐踏國際貿易規則和多邊經貿秩序；為促使製造業回流本土，美國動用貿易保護主義政策，對他國肆意揮舞制裁大棒，引發全球產業鏈供應鏈的連鎖負面效應，破壞國際市場秩序……美國長期奉行“美國優先”，其背棄國際道義的行為不僅給世界經濟帶來巨大損失，也讓自身利益受損、信譽掃地。

