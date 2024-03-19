美國區域性銀行危機陰霾猶在

美国硅谷银行因资不抵债当天遭金融监管部门关闭。（图片来源：新华社） 中評社北京3月19日電／據人民網報導，2023年3月15日，習近平總書記在中國共產黨與世界政黨高層對話會上發表主旨講話，首次提出全球文明倡議。這是中國面對變亂交織的國際局勢，為推動文明交流互鑒、促進人類文明進步所提供的中國方案，也是繼全球發展倡議、全球安全倡議後，新時代中國為國際社會提供的又一重要公共產品。



點亮世界各國團結協作的燈塔



當今世界，多重挑戰和危機交織叠加，和平赤字、發展赤字、安全赤字、治理赤字仍然突出，國際局勢不確定性、不穩定性正在上升，人類社會現代化進程又一次來到歷史的十字路口。



面對世界之變、時代之變、歷史之變，全球文明倡議提出共同倡導尊重世界文明多樣性、共同倡導弘揚全人類共同價值、共同倡導重視文明傳承和創新、共同倡導加強國際人文交流合作。



美國中美研究中心高級研究員蘇拉布·古普塔在接受人民網記者採訪時表示，全球文明倡議的提出恰逢其時。古普塔說，當前國際局勢充滿動蕩衝突，人類社會亟需共同發出和平與合作的時代信號。全球文明倡議超越了文明優越論，有利於維護以聯合國為核心的國際體系和多邊主義，是世界呼喚共同團結的燈塔。



文明衹有姹紫嫣紅之別，但絕無高低優劣之分。塞拉利昂馬可尼大學非中研究院院長阿爾法·穆罕默德·賈洛高度評價全球文明倡議。他對人民網記者表示，當下一些國家以強權霸凌他國，將自己的價值觀和模式強加於人，在世界範圍內造成不公；而全球文明倡議強調不同文明應和平共處、和諧共生，為世界各國攜手建設文明社會貢獻了智慧和力量。



為人類文明進步提供不竭動力



全球文明倡議植根於源遠流長的中華文明傳承，倡導堅持文明平等、互鑒、對話、包容，以文明交流超越文明隔閡、文明互鑒超越文明衝突、文明包容超越文明優越，彰顯中華文明“和合共生”“天下大同”的價值理念，推動世界合力應對全球性挑戰。

