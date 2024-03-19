粤港澳大湾区法治论坛倡议协力打造涉外法律服务高地（图片来源：新华社） 中評社北京3月19日電／據人民日報報導，近年來，我國積極推動法律服務業“走出去”，強化律師、仲裁、公證、商事調解等方面的涉外法律服務工作，加強涉外法律服務機構建設，服務質效不斷提升，有力服務保障我國高水平對外開放。



截至今年1月，我國律師事務所已在35個國家和地區設立180家分支機構和若干家辦事機構，全國涉外律師人數達到1.2萬餘人，全國仲裁機構辦理的涉外案件當事人已涵蓋全球100多個國家和地區，涉外法律服務質效不斷提升。



記者近日從司法部獲悉：司法部積極推動律師、仲裁等法律服務業“走出去”。近年來，我國加快提升涉外法律服務水平，強化律師、仲裁、公證、商事調解等方面的涉外法律服務工作，加強涉外法律服務機構建設，推進國際商事仲裁中心建設，發揮好“一帶一路”律師聯盟等作用，著力維護我國企業和公民“走出去”合法權益，有力服務保障國家高水平對外開放。



海外遠程視頻公證解燃眉之急



大到投資經營，小到家庭事務，不少法律程序都離不開公證服務，但身在海外的當事人若一時無法回國辦理公證，該怎麼辦？近年來，海外遠程視頻公證的出現，為旅居海外公民解決了難題。



“我父親過世了，支付寶裡有餘額尚未取出，我準備放棄繼承這筆款項，但短期內無法回國，按照規定必須憑繼承公證書才能由繼承人取出，有什麼解決辦法？”2023年10月，江蘇省蘇州市蘇州公證處接到陸女士打來的咨詢電話。



工作人員瞭解到，陸女士目前身在國外，且該款項還有其他法定繼承人。公證處為其量身定制了公證方案——可通過海外遠程視頻辦理放棄繼承權聲明公證，再由在國內的其他繼承人辦理繼承公證後，持公證書即可取出款項。“聲明公證是可以通過海外遠程視頻辦理的公證事項。”蘇州公證處工作人員表示。



辦理當天，公證員在當地駐外使領館工作人員的協助和見證下完成人證比對，通過江蘇省遠程視頻公證辦證平台與陸女士在線完成審查、詢問等公證程序，陸女士在放棄繼承權聲明書等紙質文件上簽字後，交由當地駐外使領館工作人員封存寄公證處存檔，公證過程全程錄像。三方協作下，本次海外遠程視頻公證僅用時10多分鐘。