2024年海南旅遊文化推介會走進莫斯科

海口骑楼老街。（图片来源：新华社） 中評社北京3月19日電／據海南日報報導，3月15日，由海南省旅遊和文化廣電體育廳組織的2024年海南旅遊文化推介會走進俄羅斯莫斯科。



推介會上，海口市旅文局、三亞市旅遊發展局分別作了海口市、三亞市旅遊資源和旅遊產品的專項推介。海南省機場集團介紹了海口美蘭機場、三亞鳳凰機場的情況，積極向參會的航空公司推介了新開的國際航線。來自海南的旅遊企業也集中推介了酒店、中醫療養、雨林度假等海南特色旅遊產品。



省旅文廳相關負責人表示，本次推介會引起業界的強烈反響，拓寬了溝通渠道，加強了業內聯繫，為進一步促進海南與俄羅斯旅遊和文化發展、恢復並加快旅遊交流注入更多信心和動力。



3月16日，海南旅文推廣團參加了第19屆俄羅斯莫斯科國際旅遊交易會。該交易會是由俄聯邦政府支持舉辦的大型國際綜合旅遊展。交易會上，來自海南的20餘家涉旅企業紛紛展示自己獨具特色的形象和產品，通過“政府搭台、企業唱戲”的方式激發俄羅斯遊客的消費動能。



據瞭解，濱海度假旅遊是俄羅斯遊客最喜歡的出行方式之一，每年有三分之一的俄羅斯出國遊客選擇到濱海度假地。在59國人員入境旅遊免簽等利好政策以及自由貿易港政策的加持推動下，海南已成為俄羅斯民眾體驗濱海旅遊、會展旅遊、戶外旅遊、康養旅遊、研學旅遊的重要目的地。



目前，莫斯科⇌三亞航線每周四班，大量俄羅斯遊客到三亞旅遊消費。省旅文廳透露，預計今年將開通更多俄羅斯至海南的直飛航線。