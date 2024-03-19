《挑戰》的張力和“她引力”

（图片来源：中国青年报） 中評社北京3月19日電／據北京青年報報導，電影《挑戰》中，當女醫生用手術刀切開宇航員的肌膚，一滴血在失重狀態下漂浮起來時，所有的觀眾仿佛也在眩暈的狀態下身臨其境，感受著未知的恐懼。這部在太空拍攝的電影，像一個真實的“夢境”，卻又切實地符合人類的自我投射，符合人類凝望宇宙蒼穹時的幻想。更為特別的是，影片中創造無懼傳奇的，是一位女性。智慧、強韌的女性力量賦予了太空題材別樣的溫度與震撼。



《挑戰》的史無前例在於它在古老的敘事中，完成了藝術承載體的創新，設置了戲裡與戲外的雙重“挑戰”。在影片中，劇情的設定挑戰了人類的想象，是對於太空失重手術的一次大膽的猜想。在影片之外，女演員尤利婭·佩爾西爾德真正接受了嚴格的宇航員訓練，成為親身飛抵太空拍攝電影的“太空姐”——這讓影片中所呈現的女性力量極具說服力，在壯美的藍色星球的映襯下，尤利婭替所有的女性打開了凝視宇宙之門。這一次，她成為了拯救者。



然而，尤利婭所飾演的角色並不完美，她的普通平凡——作為女性，生活中她要顧及多個角色：她是女兒，有一個心臟不好，不能受到驚嚇的媽媽；她是母親，愧疚於自己因工作無法有太多時間去陪伴女兒；她是妻子，曾經眼睜睜地看到丈夫在車禍中喪生；她是醫生，要面對各種突發狀況救助病人。從她的身上，可以看到女性日常所承擔起的一切以及女性對於愛的無私給予。



這樣一個擁有豐富過往但又缺少安全感的人進入太空，增加了電影中的“危機節奏”。她的“回憶之殤”如同一個不確定魔咒，總會在面對壓力時襲來。宇航員的那句“我們離死亡衹有三毫米”，更加重了觀眾的懸空感。



《挑戰》恰恰在重建性別秩序，回答了“女性能否代表著渺小的人類，去挑戰無盡的未知”的疑問。有一個鏡頭，是尤利婭在實施手術前，套上手術服的情形。時間緊迫，她麻利地剝下身上的衣服，只剩下貼身的內衣內褲，然後換上手術服。此時，她沒有避開旁邊作為助手的兩位男性宇航員，沒有任何的羞澀和躲避，而是以一種專業的態度去完成自己的使命。這樣的處理，超越了性別，顛覆了以往女性在銀幕上總是被窺視、被觀賞的形象，讓她的身上煥發著一種生命的壯美，讓觀眾感受到創造奇跡的力量就蘊藏在這樣的身體裡。那一刻，尤利婭就是“引力”，成為宇航員可以依附的溫暖能量——在未知的挑戰前，從心慌到冷靜，從絕望到堅持。

