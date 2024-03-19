俠影遠去，“江湖”並未褪色

3月15日，在香港中环，曾经饰演过金庸武侠人物的香港演员在雕塑前留影。（图片来源：新华社） 中評社北京3月19日電／據齊魯晚報報導，“為國為民，俠之大者。”3月10日，是金庸先生誕辰一百周年。春回大地的時節，眾多讀者、影迷在網上表達對金庸武俠世界的熱愛。隨著社交媒體和網絡流行文化大潮的來臨，年青一代的娛樂方式產生了巨大變化，當代年輕人還看金庸嗎？令人欣慰的是，金庸的“江湖”仍根植在歷史脈絡中，俠義的內核並沒有發生變化，每代人都有各自愛上金庸武俠的方式。



“江湖夢”與家國大義



金庸共創作了15部武俠小說，前後用17年打造他的武俠世界。“飛雪連天射白鹿，笑書神俠倚碧鴛”中涵蓋的14部小說，再加上一部《越女劍》，構成了金庸武俠藝術的瑰麗殿堂。他筆下塑造了超過1400位人物，作品以14種不同語言在全球傳播，總發行量超過3億册。從1958年的電影《射雕英雄傳》至今，已有超過130部相關影視作品上映、播出，比原著武俠作品數量的8倍還多，足見人們對金庸作品的喜愛。



從上世紀五十年代《書劍恩仇錄》在報紙上連載時，港澳地區就出現了“金庸熱”，其後長盛不衰；內地的“金庸熱”則始於上世紀八十年代。金庸小說讀者覆蓋地域廣，“有華人的地方，就有金庸的武俠”。妙筆生花的文字，曲折離奇的情節，雅俗共賞的語言，吸引了廣大讀者，成為“現象級”的文化熱潮。



曾記得上世紀八九十年代，金庸小說中的“江湖”成為一代人的集體記憶，省出午飯錢也要租一套武俠小說，挑燈夜讀忘記寫作業；“鐵血丹心”一響起便萬人空巷去追劇……那些巔峰之作讓每個金庸迷都熱血沸騰，沉醉在江湖恩怨、兒女情仇之中。這個群俠的宇宙雄奇浪漫，更讓人心馳神往。隨著金庸影視劇百花紛呈，武俠江湖有了更為豐富和具象化的呈現，小說裡熟悉的一切，開始變得立體起來。網絡時代的傳播再一次將這些人物符號化，成為幾代人話語方式的一部分，呈現出一道經典通俗文學發展與傳播的基本路向。



作為20世紀以來最具影響力的武俠小說泰斗，金庸創造了鐵血空靈的俠義世界。他的武俠小說之所以能成為一座文學高峰，來自於他對世事、人情、人生、哲學的深刻認知和細膩描述。金庸小說具有深刻的人文關懷和哲學思考，這也是他的小說能夠超越時空，長盛不衰的重要原因。在金庸的作品中，豪氣雲天的江湖兒女，利劍除惡，把酒交友。我們在故事中不僅能找到江湖夢，更能看到人性光輝和家國大義的升華。他筆下的俠客“積極入世、為國為民、勇於犧牲”，與中國文化是一脈相承的。這些人物，無論是郭靖還是喬峰，他們不僅是“武藝高超、行俠仗義”“快意恩仇、瀟灑決絕”，更是能“保家衛國、仁愛天下”的人。金庸把舊武俠中的江湖義氣，提高到“俠之大者，為國為民”這一思想高度，家國精神始終伴人物左右。

