低碳農業重在集成創新

河北抚宁：“农光互补”低碳富农（图片来源：新华社） 中評社北京3月19日電／據經濟日報報導，近來，我國農業農村領域積極應對氣候變化，協同推進降碳、擴綠、增長成效明顯。《2023中國農業農村低碳發展報告》指出，當前，我國主要農產品碳排放強度呈下降趨勢，正以較低的農業碳排放強度，保障糧食和重要農產品穩定安全供給。發展低碳農業正當時。



黨的十八大以來，我國接連出台“一控兩減三基本”“農業綠色發展五大行動”及農業農村減排固碳“十大行動”等農業農村低碳發展政策，旨在降低農業溫室氣體排放強度，提高農田土壤固碳能力，不斷為實現碳達峰碳中和目標作出貢獻。



低碳農業採用低能耗、低污染、低排放的生產方式，可減少農業生產過程中的溫室氣體排放，同時保持或提高農產品產量和質量。多地積極探索低碳農業高效發展模式且取得一定成果。比如，黑龍江持續發展智能化、自動化生產管理等新模式，不僅更加低碳環保，還大幅降低生產成本，帶來一批價值更高的農產品。當地一些數智化現代農業園通過中央環境控制及監測調控系統等，對果蔬實現育、耕、種、管、收的自動化全生命周期監測，相較於傳統棚室生產可節約至少一半成本，還能產出優質蔬菜，滿足市場“菜籃子”需求。新模式體現出低碳農業在農業減排、提升生產可持續、推動農村經濟轉型升級等方面的積極功能。



目前，低碳農業還缺乏顛覆性的增產減排關鍵技術，缺少高效減污降碳、豐產減排的生產模式。充分發揮創新的作用，能夠不斷補齊短板，推動農業綠色低碳發展。同時，區域適用的低碳農業綜合模式的集成度還較低，亟需突破農業減排模式集成不足，低碳發展與提質增效未形成合力等瓶頸。對此，一些地方正在積極摸索，如江蘇睢寧築牢農業面源污染“防護堤”，浙江桐鄉實行農業投入品全周期管理，福建武夷山發展綠富美生態茶園模式等，均體現出集成協同的效用。



突破瓶頸、補齊短板離不開創新。下一步，應緊扣肥料、養殖、碳匯、種植等重點領域，開展技術研發和模式創新，加強稻田甲烷減排、畜禽低碳減排、農田碳匯提升等農業綠色低碳核心技術及裝備的研發工作，積極探索減排固碳技術。目前，我國已制定《農業農村減排固碳實施方案》，編制農業農村減排固碳科技創新需求清單，各地應結合實際，加大技術等領域創新力度，形成適宜自身的農業綠色低碳發展模式。



低碳農業具有跨學科、跨領域、複雜性強和技術互補等特性，必須重視集成創新，實現技術等領域協同發力。可組建跨單位、跨學科、跨團隊的合作機制，搭建政產學研用平台。比如近年來發展成效顯著的高標準農田建設，就是在各地各部門通力合作下，在提高節水灌溉等新技術采納率的同時，抑制了碳排放強度，體現了糧食增產與碳減排的協同作用。

