民營經濟發展需要法治護航

浙江省诸暨市开展以“文化执法、守望成长”为主题的文化市场法治宣传教（图片来源：新华社） 中評社北京3月19日電／據經濟日報報導，備受關注的民營經濟立法工作又有新進展：司法部、國家發展改革委、全國人大常委會法工委日前共同召開民營經濟促進法立法座談會，表示民營經濟促進法起草工作已經啟動，立法進程加快推進。



民營經濟是社會主義市場經濟的重要組成部分，在活躍市場、改善民生、創造財富、促進創新等方面發揮著不可替代的作用。



今年的《政府工作報告》提出，全面落實促進民營經濟發展壯大的意見及配套舉措，進一步解決市場准入、要素獲取、公平執法、權益保護等方面存在的突出問題。近年來，各地加快制定支持民營經濟發展壯大的地方性法規，取得了一定成效。但從內容上看，這些法規原則性強、可操作性較弱，倡導性政策語言多，法律位階和效力較低。此外，在已出台實施的法律中，民營經濟相關規定分散在民法典、反壟斷法、反不正當競爭法、中小企業促進法等多部法律中，存在“鐵路警察、各管一段”的問題，缺乏系統性。



法治具有固根本、穩預期、利長遠的重要作用，此時制定民營經濟促進法，將支持民營經濟發展的政策舉措以法律形式固定下來，以法治建設確保政策執行的一致性，意義重大。制定民營經濟促進法，應以打造穩定公平透明、可預期的法治化營商環境為重要目標，聚焦賬款清欠、融資借貸、市場准入等核心關切，釐清各級政府、各部門在促進民營企業發展方面的法定職責，確保務實、管用、操作性強，對民營經濟發展中長期存在的問題給予實質性回應。



公平競爭是民營經濟促進法的關鍵詞之一。要保障民營企業依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護，遵循市場規律，打破不該有的壁壘、減少不必要的審批干預、消除不應存在的歧視限制，通過市場競爭實現企業優勝劣汰和資源優化配置，實現權利平等、機會平等、規則平等。國有企業、民營企業、外資企業都是現代化建設的重要力量。要不斷完善落實“兩個毫不動搖”的體制機制，為各類所有制企業創造公平競爭、競相發展的良好環境。



立法要堅持開門納言、匯集眾智、同題共答，充分調查研究，廣泛聽取意見，凝聚各方共識。一方面，各地已經出台的地方性法規為制定民營經濟促進法積累了試點經驗，可將各地實踐中行之有效的經驗做法進行提煉概括，補齊短板弱項，提高法律實效。另一方面，各地各部門要讀懂民營經濟立法進程加快釋放的信號，將依法保護民營企業產權和企業家權益落實到位。同時，民營企業應強化自身法治意識，完善法人治理結構、規範股東行為、強化內部監督，築牢守法合規經營底線。