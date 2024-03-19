楊禎妮：釋放乳製品消費潛力

中評社北京3月19日電／2023年，我國乳製品產量3054.6萬噸，同比增長3.1%，其中液體乳產量同比增長2.8%，年內增幅持續收窄。以表觀消費量計，2023年奶類消費總量約5988萬噸（折原奶），同比下降1.0%，考慮庫存量，實際奶類消費水平要低於表觀消費量，全年人均奶類消費量約41.3千克，同比下降1.5%。當前，我國人均奶類消費量為全球平均水平的39.9%，奶類在居民營養改善中發揮的作用還不充分，尚未達到《中國居民膳食指南（2022）》每人每天應攝入300克至500克奶及奶製品的推薦量，乳製品消費還有很大增長潛力。



相關數據監測，全年液態乳品消費呈小幅下降態勢。2023年液態乳品銷售額同比增長率為－1.5%，農業農村部食物與營養發展研究所監測線下渠道的液態乳品銷售整體下滑，消費量同比下降3.7%。從乳製品消費結構看，純牛奶消費需求相對較好，銷量保持正向微漲。促進鮮奶消費能夠滿足乳製品升級需求，推動乳製品結構優化。國務院辦公廳發布的《關於推進奶業振興保障乳品質量安全的意見》提出，“修訂提高生鮮乳、滅菌乳、巴氏殺菌乳等乳品國家標準”“鼓勵使用生鮮乳生產滅菌乳、發酵乳和調制乳等乳製品”“普及滅菌乳、巴氏殺菌乳、奶酪等乳製品營養知識”。據國內乳品加工和貿易數據測算，2023年我國居民液態奶消費約占78.1%，從液態奶內部消費結構看，巴氏殺菌乳的市場占有率約15.2%，滅菌乳占84.8%。



從牛奶營養貢獻來看，牛奶是優質蛋白質的良好來源，牛乳蛋白含有的氨基酸種類齊全，各種必需氨基酸之間有良好的配比關係，便於人體吸收和利用。此外，牛奶含有能調節人體免疫功能的活性蛋白成分，有助於增強免疫細胞活力，提高機體對致病菌的抵抗力。牛奶中含有維生素D和維生素A，以及乳糖和氨基酸等，長期喝牛奶可以增加體內的鈣貯備，減少鈣丟失，有效預防骨質疏鬆症。



當前，我國人均乳製品消費有較大增長潛力，建議順應居民營養健康消費需求，努力提振乳製品消費。



一是發揮政府在擴大乳製品消費中的指導作用。借鑒發達國家相關經驗，從頂層設計、政策支持等方面系統規劃，帶動居民乳製品消費提升。



二是優化區域布局和產品結構，加強乳製品冷鏈基礎設施建設。擴大低溫鮮奶消費比重，大力推廣本地送奶到戶模式，讓乳製品進社區、進家庭。針對農村生鮮農產品冷鏈建設普遍滯後問題，從用地、冷庫建設等方面對農村奶站建設予以支持，提高農村居民飲奶的便利性。



三是加強宣傳引導，拉動乳製品消費。在全國範圍內推進乳製品營養價值知識普及，開展乳製品營養與健康公益性科普宣傳活動，重點宣傳乳製品與人體健康關係的權威科學證據，幫助消費者甄別乳製品類別、科學選擇乳製品。



四是組織開展乳品消費節，定期發放消費券。通過展會、電商平台、商超門店、直播帶貨等多種渠道開展促銷活動，並與節日結合策劃乳品消費節，提升居民乳品消費水平。



（本文來源：經濟日報 作者系農業農村部農產品市場分析預警團隊牛奶首席分析師 楊禎妮）