中評社北京3月19日電／近年來，寵物行業保持著較好發展態勢，是快消市場中增長較快的行業之一。目前國內寵物消費市場尚處於起步階段，具有較大的發展潛力。如今，寵物市場的增長動能已由過去以寵物飼養量增長為主，逐步轉變為價值提升和消費升級。



從消費端看，寵物消費是一種情緒消費。隨著養寵人群的不斷擴大、科學養寵等觀念深入人心，寵物主們在提升寵物生活品質方面的消費似乎變得更加慷慨。比如，有的寵物主熱衷於精細化養寵，期待購買的產品實現“專寵專用”；又如，智能貓砂盆等智能寵物用具受到消費者歡迎；再如，新奇有趣的服裝、鞋子、背包等寵物服飾引得不少寵物主“剁手”下單……



從供給端看，寵物市場細分領域也在不斷豐富和發展。寵物食品、用品、醫療等以寵物全生命周期需求為核心的相關產業正在蓬勃發展。企業要想競逐寵物經濟賽道並分得一杯羹，就必須精準把握客戶需求，用優質產品和服務打動消費者。



國內寵物市場起步相對較晚，不少企業在發展過程中也暴露出一些問題。有的企業重營銷、輕品質，給品牌形象帶來負面影響；有的企業忽視創新研發，產品同質化現象嚴重，市場競爭力較弱；有的細分領域入行門檻低、缺少監管和統一標準，容易引發糾紛等。解決這些問題，應從提升品質和樹立品牌兩方面入手。



對寵物產業鏈中的各類企業而言，要嚴格品質把控，不斷提升產品質量，完善售後服務體系。政府部門、行業協會、研究機構等也應共同發力，完善制定寵物產品和服務項目的相關標準，健全行業監管體系，為產業發展卡緊高品質的標尺，助力相關企業茁壯成長。



寵物消費品牌要想行穩致遠，還要注重打造品牌價值。以寵物食品行業為例，不同於其他細分領域，近年來這一行業已經度過起步期，正在向專業化、精細化方向發展。隨著銷售渠道更加多元，消費者對國產品牌的信賴度有所提升。著眼未來，國內企業要增強品牌意識，完善品牌管理體系，瞄准細分目標市場，努力實現差異化競爭。同時，強化自主研發能力和創新能力，逐步形成品牌效應，打開國內外市場。



整體來看，我國寵物市場規模龐大，但仍有較大增長空間，相關企業要將目光放長遠，抓住機遇、苦練內功，用高品質產品和服務彰顯品牌力，推動市場份額穩步提升。（本文來源：經濟日報 作者：於 浩）