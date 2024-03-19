促進乳品消費市場健康發展

中評社北京3月19日電／2023年，乳品市場銷售總體回暖，液態乳品消費保持穩定，網上零售增長較快，對乳品市場拉動作用明顯。據凱度消費者指數中國城市家庭樣組數據，2023年快消品市場小幅復甦，銷售額同比增長率為1.2%。乳製品消費渠道趨於多元，基礎類和消費升級類產品更受青睞。



各類乳品消費表現不一



液態乳品包括常溫液奶、常溫乳飲料、常溫酸奶、低溫牛奶、低溫酸奶、活性乳酸菌飲料。主要受購買頻次和單次購買量負向貢獻影響，液態乳品滲透率和均價有所下降。銷售額增長貢獻分析表明，液態乳品銷售額同比增長率為－1.5%。同時，隨著渠道選擇和消費習慣的變遷，消費者的購買頻次和單次購買量有所下降。



常溫乳品消費相對穩定。2023年常溫乳品銷售額同比增長率為－0.4%，略高於液態乳品整體水平。購買頻次和單次購買量的降低是主要影響原因。銷售額增長貢獻分析表明，常溫乳品的增長中726.4%由家戶總數規模增長貢獻。



低溫乳品消費有所下滑。2023年低溫乳品銷售額同比增長率為－6.1%。銷售額增長貢獻分析表明，家戶總數和價格對銷售額增長分別產生43.9%和19.8%的正貢獻，但購買頻次、滲透率和單次購買量分別產生91.1%、40.3%和32.3%的負貢獻。



成人奶粉在高端化驅動下提速增長，2023年銷售額同比增長率為8.2%。銷售額增長貢獻分析表明，價格對銷售額增長產生100.6%的正貢獻，家戶總數和單次購買量分別產生32.5%和14.1%的正貢獻，購買頻次和滲透率分別產生28.5%和18.7%的負貢獻。



此外，在食品飲料品類市場中，由於乳製品天然具有健康屬性，其滲透率和銷售額最高，功能性飲料、即飲茶、果汁等休閑品類和同樣具有健康屬性的營養滋補品快速增長。在食品飲料主要廠商中，伊利的滲透率領先，頭部主要食品飲料廠商滲透率均小幅下滑。