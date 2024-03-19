發揮政策優勢挖掘氫能潛力

中評社北京3月19日電／日前，山東省交通運輸廳、山東省發展和改革委員會、山東省科學技術廳印發了《關於對氫能車輛暫免收取高速公路通行費的通知》，自3月1日起，對行駛山東高速公路安裝ETC套裝設備的氫能車輛暫免收取高速公路通行費。此舉旨在鼓勵氫能汽車跨區域運營，加快氫能汽車的推廣應用，進一步激發氫能產業的內生動力。



氫能是國家能源體系的重要組成部分，是實現綠色低碳發展的重要載體。今年的《政府工作報告》提出，要深入推進能源革命，控制化石能源消費，加快建設新型能源體系。氫能汽車作為氫能應用的先導領域，近年來得到了較為快速的發展。氫燃料電池除了可以緩解傳統燃油發動機高碳排放問題，相比於鋰電池，還具有續航更長、加注更快，對低溫環境適應性更好的特點，特別適用於長距離、大載重的運輸需求，因而廣受追捧，銷量持續走高。



成本是氫能汽車大規模推廣的主要制約因素。與電動汽車相比，氫能汽車在購車價格和用車成本上都明顯高於電動汽車。這在一定程度上影響了現階段氫能汽車的需求，不利於規模化發展。此外在基礎設施上，加氫站數量有限，使得氫能汽車只能在有限的使用場景應用。



此次山東省擬對氫能汽車免征高速公路通行費，為促進氫能健康發展構建了一條新思路。以往的氫能產業政策更多側重於對氫能產業的直接補貼，此次政策的出台更加注重通過市場手段來推動支持氫能產業的發展。考慮到高速公路通行費在商用汽車的運營成本中占比較大，此次免收高速公路通行費將在一定程度上降低山東省氫能重卡的運營成本。與此同時，隨著產業鏈的持續優化和成本降低，氫能汽車的購置成本也將逐步下降。可以預見，在政策推動和產業鏈協同發展的雙重作用下，氫能汽車的整體擁有成本未來有可能低於柴油車，這將有效激發市場的活力，推動氫能汽車的廣泛應用。



事實上，氫能產業從推廣應用到成熟，始終離不開政策的支持與引導。當前，我國氫能汽車產業正面臨著需求激增和供給受限的雙重挑戰，更需要加強頂層設計。相關部門需繼續優化政策，探索更多有利於產業發展的新舉措。一方面，要堅持問題導向和需求導向，及時調整優化現有政策，解決產業發展過程中的痛點難點；另一方面，也要進一步挖掘政策潛力，創新政策工具，形成系統性、協同性政策體系，有效帶動氫能汽車產業快速健康發展。同時，也期待各地結合自身資源禀賦和產業基礎，推出更多利好政策，共同為氫能產業發展創造良好的發展環境。（本文來源：經濟日報 作者：崔 浩）