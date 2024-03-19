董希淼：營造多元便利支付環境

中評社北京3月19日電／今年《政府工作報告》提出，提升外籍人員來華工作、學習、旅遊便利度。近期，國務院辦公廳印發《關於進一步優化支付服務提升支付便利性的意見》。支付是支持經濟金融運行的基礎，支付便利性、包容性問題不容小覷。應進一步提高認識，加快打造一個開放、包容、多元的支付體系和支付環境。



儘管我國目前構建了廣泛覆蓋、安全高效的支付清算體系，支付數字化水平位居全球前列，但支付工具多元化和支付體系包容性仍顯不足，排斥使用銀行卡和人民幣現金的情況時有發生。由於不會、不便使用移動支付工具，老年人群、外籍人員等部分群體在日常支付中不時受阻，影響了正常生活工作。一些外籍友人入境後，只得感慨“來中國有錢沒處花”“消費支付不夠方便”。



這些問題在全國不同程度存在，暴露了我國支付市場發展的不平衡，也影響了高水平對外開放。由支付衍生的“數字障礙”和“數字鴻溝”現象，將部分群體排除在外，不利於社會公平。因此，無論是商業銀行、支付機構還是清算機構，無論是金融管理部門、地方政府還是各類商家，都必須提高認識，堅持支付為民原則，加快完善相關制度辦法，加大必要資源投入，打通支付服務堵點。特別是支付方式的選擇和支付工具的發展應充分考慮到城鄉之間、群體之間的差異，充分尊重不同群體的使用習慣和選擇權利。



提高支付便利性和包容性是一項系統工程，除了便利關口前移，還要拓寬銀行卡、現金的使用場景。比如在旅遊景點、演出展覽、體育賽事、交通出行、醫療美容等日常消費領域，需要強化全鏈條、全場景協同。金融、商務、文旅、交通、外事、公安等部門和地方政府、經營主體要密切配合，共同推進，不斷提高支付便利性和包容性水平。



對老年群體而言，重點是優化人民幣現金使用環境，為習慣使用現金的老年人提供便利。應進一步明確對拒收現金等行為的處罰標準，提高拒收現金行為的違法成本。金融機構和支付機構要考慮到老年人等群體的需要，適當保留人工服務窗口。在實踐中，部分商家雖然不拒絕使用現金，但往往以沒有零錢為由不予找零，同樣需要改進。



對外籍人員而言，要按照“大額刷卡、小額掃碼、現金兜底”原則，從多個方面提高支付便利性。比如進一步優化境外銀行卡受理環境，在重點城市和重點商圈逐步增加受理外卡的POS機具，發行外卡較多的國際卡組織應降低外卡手續費率、適當讓利商戶；豐富移動支付產品，簡化移動支付工具綁定外卡的要求和流程、提高支付限額，擴大數字人民幣試點應用；在機場等場所增設外幣兌換櫃台和機具，在更多ATM機上增加外幣兌換功能，便利外籍人員兌換人民幣現鈔。同時，穩步引入外資，進一步優化我國支付領域競爭環境和格局。



目前，人民銀行已全面部署，部分機構已積極行動起來，採取多方面優化措施。當然，提升支付便利性和包容性，還需付出更多努力，探索建立更加長效的機制。比如，採取補貼獎勵、加大培訓等措施，持續提高商戶受理外卡的主動性；加力整治拒收人民幣現金行為，持續優化人民幣現金使用環境。



全面推進支付領域互聯互通，營造一個更加開放、包容、多元的支付體系和支付環境，事關建設全國統一大市場和金融強國。必須一視同仁地為境內外各類人群提供更加便捷、安全、豐富的支付選擇，讓支付服務更加友好、更有溫度。（本文來源：經濟日報 作者：董希淼）