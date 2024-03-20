靳偉：多舉措強化做好北京金融工作使命擔當

北京市委常委、副市長靳偉（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月20日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室3月19日上午舉行舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，北京市有關負責任人圍繞“立足首都城市戰略定位 奮力開創高質量發展新局面”作介紹，並答記者問。北京市委常委、副市長靳偉在回答記者提問時表示，北京作為國家金融管理中心，深感責任重大，將從統籌發展與安全，服務好國家金融管理中心功能、堅持為民本源，做好五篇大文章、堅持穩中求進，扎實推進制度型開放和探索優化資本項目下的負面清單管理等方面強化做好金融工作的使命擔當。



有記者提問，去年10月底，中央金融工作會議在京召開，對當前和今後一段時間的金融工作進行了部署，提出了加快建設金融強國的目標，金融業是北京經濟結構中非常重要的優勢產業，請問在推動金融業高質量發展、統籌發展和安全方面有哪些考慮？



靳偉表示，北京作為國家金融管理中心，金融業總資產215萬億元、約占全國的一半，金融增加值、地方稅收均占到全市的五分之一。我們深感責任重大，要強化做好金融工作的使命擔當。



一是統籌發展與安全，服務好國家金融管理中心功能。北京是中央金融管理部門的所在地，眾多國內外知名金融機構都匯聚在此，我們的首要任務就是做好服務。我們積極支持國家金融科技風險監控中心等一批基礎設施建設，為金融政策的實施營造良好環境。大家關注的北交所，上市公司數量已經達到了開市時的3倍多，我們將持續支持北交所做優做強。同時，堅持守土有責、守土盡責，不斷提升監管質效，強化央地協同，健全風險源頭防控機制，穩妥有序防範化解重點領域的風險，在守牢風險底線的基礎上推動金融高質量發展。