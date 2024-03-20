殷勇：北京國際科創中心建設取得明顯成效

北京市委副書記、市長殷勇（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月20日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室3月19日上午舉行舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，北京市有關負責任人圍繞“立足首都城市戰略定位 奮力開創高質量發展新局面”作介紹，並答記者問。北京市委副書記、市長殷勇在回答記者提問時表示，建設國際科技創新中心是中央賦予北京的使命。北京教育科技人才優勢突出，我們有基礎、有條件為國家科技自立自強作出貢獻。近年來，北京國際科技創新中心建設也取得了明顯成效。未來還將把人才工作越做越細，招賢引才之門越開越大，讓各類人才在北京能各得其所、各展所長。



有記者提問，我們都知道科技創新中心是中央賦予北京的“四個中心”城市戰略定位之一，所以我想請問殷市長，北京在加快建設科技創新中心和高水平人才高地方面有哪些考慮？



殷勇表示，建設國際科技創新中心是中央賦予北京的使命。北京教育科技人才優勢突出，我們有基礎、有條件為國家科技自立自強作出貢獻。從硬件看，北京有92所高校，1000多所科研院所，國家實驗室、大科學裝置數量都在全國位居首位，我們的研發投入強度多年都保持在6%左右，在全國、在全球都是名列前茅。從軟件看，我們出台了科技成果轉化條例和知識產權保護條例等一系列法規，實施了中關村24條先行先試改革舉措，不斷夯實支持全面創新的制度環境。從人才看，北京擁有55萬餘名科研人員、全國近一半的兩院院士、超過四分之一的“萬人計劃”專家；我們有411人次入選全球“高被引科學家”，在這個數量在全球城市是名列首位。在前沿的科技領域，我們的人才優勢也很突出，比如大家非常關心的人工智能領域，北京的人工智能頂尖人才占到全國總量的43%左右。



近年來，北京國際科技創新中心建設取得了明顯成效。從科研成果看，我們萬人發明專利擁有量超過了262件，高被引論文1292篇，這些都是居全國首位，我們還湧現出了像新一代的量子計算雲平台“誇父”、超大規模智能模型“悟道3.0”等一批重大創新成果。從產業轉化看，2023年我們北京技術合同成交額突破8500億元人民幣，每天平均誕生337家科技型企業，國家的高新技術企業、專精特新“小巨人”企業還有獨角獸企業的數量都居全國各城市首位。從綜合評價看，北京連續8年蟬聯自然指數—科研城市全球首位，進入全球創新型城市的前列。