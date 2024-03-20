夏林茂：多舉措提升北京國際交往中心功能

北京市委常委、常務副市長夏林茂（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月20日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室3月19日上午舉行舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，北京市有關負責任人圍繞“立足首都城市戰略定位 奮力開創高質量發展新局面”作介紹，並答記者問。北京市委常委、常務副市長夏林茂在回答記者提問時表示，北京始終非常關注外資企業、外籍人士的需求，致力從細微之處著手，不斷為外籍人士在京工作、學習、生活、旅遊提供便利。此外，隨著“一核兩軸多板塊”國際交往空間新格局的逐步建成，北京這座歷史文化名城的國際影響力和全球影響力將更加凸顯。



有記者提問，作為國際化大都市，北京如何在新時代持續提升國際交往中心功能？如何進一步為外資企業和外籍人士提供更加友好、便捷的政務服務。我們也瞭解到北京提出打造“一核兩軸多板塊”的國際交往中心新格局，目前取得了哪些重大進展？今後的工作重點是什麼？



夏林茂表示，北京始終非常關注外資企業、外籍人士的需求，致力從細微之處著手，不斷為外籍人士在京工作、學習、生活、旅遊提供便利。我們建設了英語、法語、俄語等9種語言的國際版門戶網站，大家還可以通過關注北京Beijing Service英文微信公眾號獲取信息服務。同時，我們搭建了覆蓋全市的涉外服務體系，市、區、街鄉416個政務服務中心。我們有338個外語辦事窗口，提供多語言的服務保障。大家熟悉的12345接訴即辦政務服務中心可以接聽8種語言的來電，在北京的外國朋友還可以拿著護照辦很多事情，在網上也可以辦很多事情，包括醫院掛號、預訂購買景區門票、開辦企業，足不出戶就可以方便地辦到，省時省力還省錢。



下一步，我們將更大力度解決關注好外國朋友關心的一些問題，比如大家關心的支付方面，我們著力提升現金、境外銀行卡、電子支付的便捷程度。出行方面，我們也正在編制北京市英文地圖，協同鐵路、地鐵、公交、租車共同提供好服務。



教育醫療方面，在“三城一區”，朝陽區、副中心這些國外高級人才聚集的地方，我們加強國際學校、國際醫院的建設，優化外籍人士的醫保結算、商業保險等服務體驗。