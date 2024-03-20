于英傑：2024中關村論壇將於4月舉行

北京市委常委、北京市委常委、教育工委書記、市政府黨組成員于英傑（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月20日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室3月19日上午舉行舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，北京市有關負責任人圍繞“立足首都城市戰略定位 奮力開創高質量發展新局面”作介紹，並答記者問。北京市委常委、北京市委常委、教育工委書記、市政府黨組成員于英傑在回答記者提問時表示，作為面向全球科技創新交流合作的國家級平台，中關村論壇以創新與發展作為永久主題。經國務院批准，2024中關村論壇將首次在剛建成的永久會址舉辦，時間定於4月25日至29日，今年的年度主題為“創新：建設更加美好的世界”。



有記者提問，每年的中關村論壇是我國面向全球科技創新合作交流的重要窗口。請問，今年的中關村論壇籌備情況如何？與往年相比，它有什麼新的看點？



于英傑表示，作為面向全球科技創新交流合作的國家級平台，中關村論壇以創新與發展作為永久主題。2007年以來，已成功舉辦了14屆，去年的中關村論壇在黨中央、國務院堅強領導下，在各方的共同參與下成功舉辦。86個國家和地區的5000餘名嘉賓現場參會，1160餘名國內外嘉賓發表演講。論壇主會期期間簽約項目129個，簽約金額超過810億元，近200家境內外媒體的1400餘名記者對2023中關村論壇進行了全面深入的報導。借這個機會，也向媒體朋友長期以來對中關村論壇的關注和支持表示衷心的感謝。



經國務院批准，2024中關村論壇將首次在剛建成的永久會址舉辦，時間定於4月25日至29日，今年的年度主題為“創新：建設更加美好的世界”。我們將堅持高端定位，更加突出國家級和國際化。論壇繼續由科技部、國家發改委、工業和信息化部、國資委、中國科學院、中國工程院、中國科協和北京市共同主辦；聯合國教科文組織、世界知識產權組織、國際科技園及創新區域協會以及教育部等近十個部委支持舉辦。值得關注的是，聯合國教科文組織將首次作為論壇的支持單位。我們將堅持目標導向，更加注重實效性和引領力，緊扣國際科技發展趨勢，謀劃設置了五大板塊，舉辦開幕式暨全體會議、近60場平行論壇、中關村國際技術交易大會、中關村國際前沿科技大賽等重要活動。同時，論壇還將面向全球發布一批重大科技創新成果，充分展示北京國際科技創新建設的成效。主會期外，我們還將舉辦貫穿全年的常態化系列活動。今年以來，圍繞大家都特別關注的大模型應用、細胞與基因治療、量子計算等，已經舉辦了28場活動。總體上看，2024中關村論壇各項籌辦工作有序進行，我們將力爭把論壇辦成一屆精彩紛呈、卓有成效的全球科技創新交流合作盛會。

