重視農村快遞“前後一公里”

中評社北京3月19日電／前不久，國家郵政局審議並通過《縣鄉村寄遞服務網絡建設指南》行業標準。《指南》的編制出台，不僅為各地統籌推進農村寄遞物流體系建設指明了方向，為各級場所實現標準化、規範化發展提供了建設參考，下一步如何增強網絡節點風險管控、提升農村寄遞服務質量也有了基本遵循。



郵政快遞與每個人的生活息息相關。作為服務生產、促進消費、聯通城鄉、暢通循環的重要橋梁，寄遞服務網絡在推進鄉村振興、促進共同富裕的過程中發揮著重要作用。雲南的鮮花、廣東的荔枝、江蘇的大閘蟹……近年來，各類果蔬、水產品在快遞物流冷鏈的全程保鮮下，從下單到配送，最快24小時可送達消費者手中。小到鞋帽衣襪，大到冰箱彩電，不斷下沉的快遞服務網絡，豐富了廣大農民群眾的購物車，壯大了農村電商的隊伍，大大釋放了農村地區的消費潛力。如今，越來越多的農民享受到和城裡人一樣的快遞服務。



不過，從整體來看，農村地區的快遞物流仍面臨著“前後一公里”的難題，存在著網絡布局規劃系統性不強、服務質量不穩定、通達能力不足等問題。



比如，有的村鎮發展電商後，招引快遞網點扎堆進駐，但因為件量沒有達到預期，其後又不得不陸續退場；有的本該送達到農戶的快遞，卻由於快遞員人手不夠，始終止步在鄉鎮網點，用戶只能自己去網點收取。如果取件不及時，不僅要承擔丟件的風險，網購商品還會錯失“7天無理由退換貨”的權益。一些對包裝、時效有著嚴格要求的土特產，也因為收寄不及時，直接影響了農民的收益。推動快遞服務加速進村，就要補齊這些短板，努力提升農村快遞物流的服務質效，更好滿足老鄉們對美好生活的向往。



加強農村物流基礎設施建設是前提。收寄快遞，少不了場地、人員、設備的投入。要秉持集約高效、多站合一、資源共享原則，科學謀劃縣鄉村物流設施布局，分類推進村級寄遞物流綜合服務站建設。基礎相對薄弱的地區，可依托村內現有公共設施兜底建設；件量多的可以適當改造超市便利店、電商服務點等設施，逐步叠加寄遞服務。一些具備條件的村莊，可通過布放智能快件箱（信包箱）、增加服務站數量等方式，進一步拉近快遞與農民之間的距離。



逐步提高快遞投遞進村到戶的能力是關鍵。相關部門要積極整合郵政、交通、供銷等設施資源，加大公共性分揀處理場所建設，推動上下游要素資源更多投向農村地區。鼓勵企業自建服務站點或共建共用服務站點，因地制宜推廣客貨郵、共同配送等模式，降低物流成本，解決快遞服務雙向通達的難題。



快遞企業也要主動承擔起經營主體責任。要結合企業實際和鄉村快遞服務需求現狀，靈活選用進村方式。快遞品牌要嚴格履行對農村地區的服務承諾，加大農村地區利益分配傾斜力度。要發揮市場的主導作用，完善農特產品采收包裝寄遞標準體系，構建產地冷鏈物流服務網絡，促進農產品減損增值，建立快遞進村長效機制，確保快遞服務網絡下得去、立得住、服務好。（本文來源：經濟日報 作者：吉蕾蕾）