中評社北京3月19日電／今年的《政府工作報告》提出，推進財稅金融等領域改革。謀劃新一輪財稅體制改革，落實金融體制改革部署，加大對高質量發展的財稅金融支持。財政部也於日前發布《2023年中國財政政策執行情況報告》顯示，積極穩妥謀劃新一輪財稅體制改革，研究推進財稅體制改革，健全現代預算制度，優化稅制結構，完善財政轉移支付體系。



回顧我國財稅體制改革的歷史，自1994年財稅改革確立分稅制開始，30年間曾多次推行財稅體制改革。現行的財稅體制就是在1994年分稅制改革的框架下，通過不斷推進和完善所形成的。但也要注意到，我國當前發展面臨著新形勢、新要求和新任務。從短期看，財政收支將持續維持緊平衡狀態，一些地方特別是基層財政收支矛盾較大，地方財政運行壓力較為突出；從中長期看，構建新發展格局、推動高質量發展和全國統一大市場建設等重大國家戰略對財政的統籌和服務保障能力提出了更高要求。可以說，謀劃新一輪財稅體制改革很有必要。



健全現代預算制度是財稅體制改革的基礎。預算制度是國家治理體系和治理能力現代化的重要體現，錢花在哪裡、花了多少、花完有什麼效果，都與居民和企業的生產生活息息相關。因此，更需加強資源統籌，集中財力辦大事。預算不能簡單理解為數據和表格，或是制度和文件，它實則是從根本上反映政府的施政理念以及政策主張，是政府實現發展與安全平衡、穩增長和防風險平衡、短期經濟社會穩定與長期內生增長動力平衡的過程。通過不斷健全預算制度，可以進一步優化財政支出結構，提高財政資金的使用效率。



優化稅制結構是財稅體制改革的關鍵。當前，我國稅制結構仍存在一些不合理之處，例如間接稅比重偏高、直接稅比重較低等。優化稅制結構，就是要建立完善稅負合理、稅基廣泛、稅收征管高效的稅收體系。應在保持基本稅制穩定前提下，通過推動消費稅改革、完善增值稅制度、健全綠色稅收和數字經濟稅收制度，為企業創造公平競爭的市場環境，不斷激發經營主體的活力。



完善財政轉移支付體系是財稅體制改革的重要環節。財政轉移支付作為調節地區間財力差距、促進區域協調發展的重要手段，其完善與否直接關係到全國統一大市場的均衡發展。我國地域遼闊，各地經濟發展水平、資源禀賦差異較大。通過優化轉移支付結構，加大對欠發達地區的支持力度，引導資源向欠發達地區流動，可以進一步縮小區域發展差距，促進區域經濟的協調發展。



當然，財稅體制改革還需根據市場發展的實際情況不斷進行動態調整，以適應不同階段的市場需求和發展特點。相信隨著財稅體制改革的深入推進，財政在國家治理中的基礎和重要支柱作用將進一步充分發揮，為推動高質量發展、推進中國式現代化提供堅實保障。（本文來源：經濟日報 作者：勾明揚）