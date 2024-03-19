中經評論：培育壯大鄉村富民產業

中評社北京3月19日電／鄉村產業持續迎來政策關注。中央經濟工作會議指出，提升鄉村產業發展水平。中央一號文件明確，加快構建糧經飼統籌、農林牧漁並舉、產加銷貫通、農文旅融合的現代鄉村產業體系。《政府工作報告》提出，著眼促進農民增收，壯大鄉村富民產業。三四個月內多次被高規格會議或文件提及，並不多見。



產業發展好了，鄉村才能興旺。鄉村振興推進以來，鄉村產業發展已有較好基礎，但主體不強、鏈條短、帶動不足、同質化等問題仍比較突出。促進農民增收取得了積極成效，但實現持續增收仍面臨諸多挑戰。面對國內外農產品生產成本和市場價格倒掛，面對農民增收新形勢和產業業態新情況，鄉村產業發展被寄予更多期待。



現在發展鄉村產業，不像過去就是種幾畝地、養幾頭豬，而是要在產業的深度和廣度上做文章。以廣度來說，各地落實大食物觀取得積極成效，很多過去的山珍海味現已成為平常食品。以深度而言，一些地方發揮產業融合的乘數效應，一產往後延、二產兩頭連、三產優質量，把農業建成了“六次產業”。鄉村產業要處理的關係較多，既要考慮資源禀賦又要適應市場變化，既要用好本土在鄉力量又要吸引返鄉創業人才，但共同著眼點是富民增收。為此要分類施策，把握重點，突出抓好三類產業。



第一類是糧油等大宗產品，重點是節本提效、延鏈增值。我國糧食供求依然是緊平衡，結構性矛盾剛著手解決，總量不足問題又重新凸顯。發展大宗產品，要完善農業支持保護制度，以補貼、價格、保險手段，支持農民種糧務農。同時，還要依靠市場力量延鏈強鏈，提升品質、豐富業態。當前鄉村產業集群化趨勢顯現，表現是建園、構鏈、組群。主產區應加快布局或引入農產品加工，逐步補上精深加工、綜合利用等短板，全鏈條帶動效益提升。



第二類是鄉村特色產業，重點是適度規模、做精做優。2023年，我國新認證登記綠色、有機和名特優新農產品1.5萬個。特色產品效益通常比大宗產品好，但最怕過量供給、惡性競爭，一哄而起、一哄而散。要跳出本地看本地，打造消費者認可的特色。近年來，西南、西北部分地區農業增速明顯高於全國平均水平，就在於抓住了“特”字。要加強產業監測，適時發布預警，引導經營主體細分市場、錯位發展，力爭適度規模、適度競爭。



第三類是幫扶產業，重點是鞏固成果、分類提升。這一類是特殊產業，主要由脫貧地區享受各類幫扶政策發展起來的。幫扶產業雖特殊，多由外部力量援助而生，但後續發展依然要尊重產業規律。對市場前景廣闊、鏈條比較完備的，要創響區域公用品牌，促進集聚融合發展。對資源有支撐、發展有基礎的，要支持升級冷鏈物流加工轉化等設施，促進加工增值。對暫時經營困難的，採取就業獎補、信貸支持等幫助其渡過難關，促進資產盤活。



現實中，很多地方在農業產業升級過程中，往往規模越來越大、用工越來越少、農戶獲益度越來越低。這固然是市場作用的結果，但也要注重發揮政府作用，讓農民參與並享受更多增收機會。涉農項目資金要支持帶動能力強、就業容量大的產業類型，把聯農帶農作為享受政策優惠的條件。完善利益聯結機制，通過“資源變資產、資金變股金、農民變股東”，讓農民和新型農業經營主體形成產業共同體。



鄉村產業發展沒有止境，也會面臨不少意想不到的困難。發展鄉村產業要帶著農民幹、幫著農民賺。有些舉措可能短期不會立刻看到效果，但此時的每一小步，對未來都是一大步。（本文來源：經濟日報 作者：喬金亮）