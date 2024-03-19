馬慶斌：激發東北全面振興內生動力

中評社北京3月19日電／今年《政府工作報告》提出，提高區域協調發展水平；提升東北和中西部地區承接產業轉移能力。去年10月，中共中央政治局召開會議，審議《關於進一步推動新時代東北全面振興取得新突破若干政策措施的意見》，強調要以科技創新推動產業創新，改造提升傳統製造業，積極培育戰略性新興產業和未來產業，增強發展新動能。黨中央高度重視東北振興，一系列有力舉措將加大支持力度與激發內生動力相結合，推動東北搶抓歷史性重大機遇，開辟經濟新路徑、競爭產業新賽道，將東北比較優勢轉化為新的競爭優勢，進一步堅定信心，開創東北全面振興新局面。



東北地區涵蓋了內蒙古東部和黑吉遼三省，土地、農業、礦產等資源條件較好，農業、製造業等產業基礎比較雄厚，城鎮化和工業化水平較高。高等教育和科研院所的聚集度較高，原始創新的人才、機構、產業應用場景等具有良好基礎。東北地理位置沿邊臨海，且處於創新活躍度和經濟增長潛力活力較高的東北亞地區，具有獨特的區位優勢。去年是東北振興戰略實施20周年，東北地區經濟結構逐步優化、發展的新舊動能平穩轉換，經濟社會呈現良好發展態勢，但仍面臨著人才人力外流現象較為突出、營商環境有待進一步優化、開放能力有待增強、創新資源和產業升級融合度不高等問題。



下一步，東北地區應以融入共建“一帶一路”為契機，以更高水平開放和更強有力改革，激發內生動力，走出一條高質量發展、可持續振興的新路，更好發揮東北戰略支撐作用。



深度融入共建“一帶一路”，提升東北開放水平。第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇提出支持高質量共建“一帶一路”的八項行動，東北應緊抓這個重大機遇，將自身的特色優勢與落實八項行動結合起來，作為融入共建“一帶一路”的重要抓手。首要任務是通過研究建設東北地區陸海大通道，提高東北地區與東北亞的互聯互通網絡水平，發揮東北沿邊臨海的優勢。應更好發揮大連港口的作用，積極參與“絲路海運”港航貿一體化發展，打造區域國際樞紐港。開展東北沿邊口岸提質升級行動，增強口岸和後方中心城市的聯動性，借鑒國內“中心城市＋口岸”的發展模式，大幅度提高進口資源落地加工能力和嵌入東北亞國際產業鏈供應鏈的競爭力，將東北地區打造成連接我國和日、韓、俄、蒙等東北亞地區的橋梁和紐帶。



積極參與國家實施的“一帶一路”科技創新行動計劃。可選擇東北地區1到2個有創新基礎的城市，打造東北地區的特色創新策源高地，爭取布局更多共建“一帶一路”國家聯合實驗室，迎接更多國內外優秀青年科學家到東北開展短期工作，鼓勵東北企業在全球設立離岸創新中心，實現科技創新的“雙向開放”。通過科技創新開放平台的建設，提高東北地區創新資源和產業轉型升級的融合度，打破東北地區創新資源與傳統製造業基礎之間存在的“平行線”現象，實現創新資源和應用場景有效結合，盡快實現傳統製造業數字化、綠色化、智能化轉型升級，培育戰略性新興產業和未來產業，盡早取得新突破。



完善東北和東部沿海地區的聯動機制。東北地區經濟相對疲弱的一個原因是與國內東部沿海地區的開放聯動有效機制不足，使得東部開放先導作用向東北地區輻射受阻，人才、資本和技術等生產力要素“虹吸”明顯。應盡快在東北地區選擇1到2個開放條件好、發展基礎好的城市，打造創新創業氣氛濃厚、國有企業改革有突破、民營經濟發展有活力的中心城市，營造市場化法治化國際化水平一流的營商環境，將東北人才留在東北，並將這些城市作為與東部沿海城市開放發展聯動的樞紐，成為新階段京津冀、長三角、粵港澳等地區管理、人才、技術和資本等進入東北的新磁極。



（本文來源：經濟日報 作者系國家發展改革委一帶一路建設促進中心研究員 馬慶斌）