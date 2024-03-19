美折扣零售商“斷臂”能求生嗎

中評社北京3月19日電／美國以“一元店”聞名的折扣零售商美元樹（Dollar Tree）當地時間3月13日宣布，在遭受重大季度虧損後，公司計劃在全美範圍內關閉近1000家門店。自身合併收購後的“消化不良”，叠加通脹高企、競爭加劇等外在壓力，是美元樹陷入困境的重要原因。



這次虧損有多大？根據美元樹13日公布的2023財年四季度業績報告，公司當季淨虧損約17億美元，相比前三財季累計淨利潤7.11億美元，可謂是急轉直下。美元樹表示，除計入10.7億美元的商譽減值費用外，還計入了旗下Family Dollar9.5億美元的減值費用。受此影響，美元樹股價13日開盤後一度下跌超13%。



美元樹之所以業績急劇下滑，一方面，美元樹在2015年以超80億美元的價格收購Family Dollar後一直“消化不良”，非但沒有通過併購增強自身實力，反而削弱了盈利能力。用研究公司Global Data總經理尼爾·桑德斯的話講，近10年來，美元樹一直在清理所繼承的爛攤子，未能完全扭轉局面。



另一方面，由於零售業對社會消費能力的變化較為敏感，美國持續高通脹導致消費者購買力下降，擠壓美元樹等零售商的利潤空間，加劇其與Dollar General、沃爾瑪等對手的競爭。美元樹表示，雖然客流量有所增加，但人均單次消費金額卻出現明顯下降。



面對盈利能力不振的發展困境，美元樹不得已“斷臂求生”，通過關閉門店和優化運營策略來改善財務狀況。



關店是不是就能提高零售企業的盈利能力？“斷臂”真的能求生嗎？美國商務部在當地時間14日公布的數據顯示，美國2月零售銷售額環比增長0.6%，較1月環比下跌1.1%的數據明顯好轉，但仍低於市場普遍預期，反映出美國消費者目前的消費態度仍然謹慎，2024年的消費支出疲軟仍可能延續。當消費者捂緊“錢袋子”成為常態，美國零售商的日子不會好過。



“斷臂求生”的不僅僅是折扣零售商，美大型百貨零售商也在艱難度日。有分析認為，美零售業將在2024年成為熱門破產領域，零售商在美國的關店潮仍將持續。根據瑞銀2023年的報告，未來幾年美國將有4萬家至5萬家零售店關門。美國零售商業績持續走低，高通脹下消費支出疲弱、成本攀升帶來的影響仍將繼續，當成本壓力體現到商品價格上，最終買單的仍將是消費者。與此同時，面對線上零售、消費新趨勢等帶來的衝擊，美零售業不得不探索新的轉型出路。比如，在數字化轉型機遇下，建立線上線下高度融合的全渠道成為增加營收的關鍵。折扣儘管能吸引一批價格敏感人群，但從長期來看，折扣零售行業面對激烈市場競爭，需要更精細化的管理和更有力的創新轉型策略。（本文來源：經濟日報 作者：孫亞軍）