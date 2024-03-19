金觀平：既利當前更利長遠的重要舉措

中評社北京3月19日電／推動大規模設備更新和消費品以舊換新，是黨中央、國務院基於加快構建新發展格局、推動高質量發展的重要舉措，有利於促進投資和消費，推動先進產能增加和節能降碳，既利當前、更利長遠。近日，國務院印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新的行動方案》，從設備更新、消費品以舊換新、回收循環利用和標準提升4個方面進行了部署。



大規模設備更新是擴大有效益投資的重要舉措。我國是製造業大國，設備保有量位居全球第一。隨著新型工業化步伐加快，相關企業對於先進設備的需求也在不斷增長，大規模設備更新有助於提升企業的市場競爭力。有研究機構測算，目前，我國工業、農業、服務業等重點領域的設備投資規模約4.9萬億元，啟動大規模設備更新後，有望激活一個年規模超5萬億元的大市場。《行動方案》重點明確了節能減排、安全生產、數字化轉型、智能升級等方向，同時結合城市更新、基礎設施改造、交通運輸以及教育、文旅、醫療等行業需求，瞄准產業高端化、數字化、綠色化，有利於提升投資的質量與效率。



消費品以舊換新是激發有潛能消費的有益探索。經過多年發展，我國消費品市場“有沒有”的問題已基本解決，但對標“好不好”的要求仍有較大差距。目前，我國家電保有總量已超30億台，千人汽車擁有量已超過226輛。據國家信息中心預測，僅汽車、家電這兩大消費品的更新換代，我國每年就能創造超萬億元規模的市場空間。隨著發展階段變化，人民對美好生活的向往更加強烈，消費品存量更新換代需求不斷提升。實施消費品以舊換新，讓更多高品質消費品進入居民生活，增強居民獲得感，形成以消費為主導的國內大循環，進一步提高國民經濟循環質量和水平。



推動大規模設備更新和消費品以舊換新，必須要建立在企業和消費者自願的基礎上，堅持市場為主、政府引導的原則，充分依靠市場多樣化高質量供給，滿足企業及消費者差異化需求，發揮好市場在資源配置中的決定性作用。同時，要加大財稅、金融、投資等政策支持力度，用好政策組合拳調動市場各方積極性，更好發揮政府作用，加快形成更新換代的規模效應。



在《行動方案》實施過程中，應更加注重相關政策舉措的協同性，讓好政策落地見效。要做好回收循環利用的要素保障，建立健全回收利用體系，探索符合實際的循環利用新模式，暢通資源循環利用鏈條。要用好標準的“指揮棒”作用，既要對標國際先進水平，也要結合我國產業發展實際，統籌考慮企業承受能力和消費者接受程度，通過修訂完善節能降碳、環保安全、循環利用等領域標準，引領製造業提質升級，推動經濟高質量發展。（本文來源：經濟日報 作者：金觀平）