新質生產力是新時代實踐和理論創新的集成

中評社北京3月19日電／ 恩格斯在論及《資本論》的理論創新和科學精神時提出，“一門科學提出的每一種新見解都包含這門科學的術語的革命”。列寧指出，“衹有把社會關係歸結於生產關係，把生產關係歸結於生產力的水平，才能有可靠的根據把社會形態的發展看作自然歷史過程”。新質生產力的理論創新，是以黨的十八大以來中國經濟發展的實際和中國經濟學自主知識體系的創新為基礎的，同時又為經濟發展新的實踐和經濟學自主知識體系的創新提供了“可靠的根據”，實現了中國經濟學的“術語的革命”，凸顯了習近平經濟思想的理論境界。



新質生產力是新時代生產力“中國話語”的升華



解放生產力和發展生產力是堅持和發展中國特色社會主義的本質要求，也是習近平經濟思想的重要內涵。黨的十八大以後，習近平總書記提出的“最大限度解放和激發科技作為第一生產力所蘊藏的巨大潛能”和“實現我國社會生產力水平總體躍升”，是認識和理解新質生產力的本質特徵和基本內涵的理論基石，也是新質生產力中國話語表達的學理基礎。



根據進入21世紀以來世界和中國經濟社會和科學技術發展態勢的新變化，習近平總書記2014年就從社會生產力發展的高度，對工程科技在推進科學技術進步中的作用作出新的判斷，認為“人類生存與社會生產力發展水平密切相關，而社會生產力發展的一個重要源頭就是工程科技”。20世紀下半葉信息技術引發的第三次產業革命，使社會生產和消費從工業化向自動化、智能化轉變，使工程科技出現重大突破，實現了科學發現同產業發展的直接結合。工程科技成為經濟社會發展及其過程的主要驅動力，使科學技術作為第一生產力在國家創新驅動發展戰略中的重要作用更加凸顯。習近平總書記提出：“要發展就必須充分發揮科學技術第一生產力的作用。我們把創新驅動發展戰略作為國家重大戰略，著力推動工程科技創新，實現從以要素驅動、投資規模驅動發展為主轉向以創新驅動發展為主。”這深刻把握了在工程科技作用下社會生產力發展呈現出由數量增速向質態變化的新趨勢。



黨的十八大作出了實施創新驅動發展戰略的重大部署，強調科技創新是提高社會生產力和綜合國力的戰略支撐，必須擺在國家發展全局的核心位置。在2014年6月召開的中國科學院第十七次院士大會、中國工程院第十二次院士大會上，習近平總書記指出，“實施創新驅動發展戰略，最根本的是要增強自主創新能力，最緊迫的是要破除體制機制障礙，最大限度解放和激發科技作為第一生產力所蘊藏的巨大潛能”。對“最大限度解放和激發科技作為第一生產力所蘊藏的巨大潛能”的概括，進一步深化了科學技術是第一生產力理論，體現了對新科學技術革命中生產力變革的新認識，是新質生產力理論形成的基石。