加大力度治理直播售假

中評社北京3月19日電／最高人民檢察院有關負責人日前表示，一些犯罪分子利用直播帶貨“即時性”“受眾廣”等特點，通過“直播引流”“真假混賣”方式售假，侵犯知識產權，損害消費者利益，需加大懲治力度。



直播售假行為屢禁不止，甚至涉及網紅帶貨主播，成為消費者關注的熱點。中消協去年“雙11”監測數據顯示，“商品質量”相關的負面信息達87萬餘條，占吐槽類信息的26.68%。



直播帶貨售假犯罪具有隱蔽性強、鏈條化和跨區域特徵明顯、電子證據數量龐大複雜等特點，對證據收集與審查要求更高，在侵權商品認定、共同犯罪判斷、犯罪數額計算等方面也存在難點。相關部門在辦理相關案件中傳遞出依法全鏈條打擊的信號。不僅商家和主播要承擔責任，上下游制假售假者也同樣要受到處罰。比如，在一起涉嫌銷售假冒註冊商標的商品罪案中，檢察機關結合犯罪團夥在管理上的公司化特徵，緊扣其“引流”的犯罪方式特點，依法認定涉案人員構成共同犯罪，並對公安機關偵查取證提出建議，通過審查假冒知名品牌上游證據，又追捕追訴30多人。



新業態新模式給社會治理帶來了新挑戰，治理模式和方法也要與時俱進。平台、商家要主動作為，共同打造綠色清朗、產品保質的直播帶貨良好環境，保護消費者合法權益，維護自身長遠發展利益。畢竟，不管是線下銷售，還是線上電商，誠信始終是經營的底線。（本文來源：經濟日報 作者：李萬祥）