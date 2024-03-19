多舉措維護公平就醫秩序

中評社北京3月19日電／國家衛健委等9部門近日聯合印發意見，要求地方各級公安、衛生健康等部門對醫療機構內及周邊活動的“醫托”“號販子”“黑救護”等情況進行摸排，堅決整治破壞公平就醫秩序的行為。



意見要求加強行政執法與刑事司法銜接、聯合開展隨機抽查、充分運用現代信息技術等，這是在整治思路和治理手段上的與時俱進、以變應變，有助於形成跨部門監督執法合力，對“號販子”等黑色產業形成全鏈條打擊，進而淨化就醫環境，更好保障群眾就醫需求。



優質醫療資源從來都是有限的。推動稀缺資源更好地分配到有需要的患者手中，還需從構建分級診療體系、均衡布局優質醫療資源、改變傳統就醫觀念等多方面入手。比如在持續提高基層醫療衛生服務水平方面，可增強三甲醫院與社區醫院的聯動，讓社區醫院真正起到分流作用。同時採取多種措施引導幫助患者根據病情實際狀況，選擇合適等級的醫療機構，而非一味往大醫院扎堆，特別是降低對專家號的非理性需求。醫療機構還應加強號源管理，增強網上掛號系統安全防範，讓“號販子”沒有漏洞可鑽。



看病就醫是人民群眾的基本需求。推進醫療資源均衡、建立分級診療制度，需久久為功。期待通過持續的醫療改革與專項整治，從根本上解決看病難問題，增強人民群眾獲得感、幸福感。（本文來源：經濟日報 作者：郎競寧）