中經評論：非洲經濟飽受美高利率衝擊

中評社北京3月19日電／美國2月份通脹數據多項指標超預期，給美聯儲繼續推遲降息提供了理由。美國高通脹和高利率的負面外溢效應還將持續影響世界經濟。近年飽受美聯儲加息衝擊的非洲經濟，債務違約風險不斷增加。應該客觀分析有關國家債務問題成因，形成系統性解決方案，通過發展來解決非洲等國家和地區的債務問題。



美國通脹數據上周出現反彈。這意味著美聯儲維持利率在高位的時間可能更長，其外溢效應對世界經濟的負面影響仍將繼續。在此背景下，近年飽受美聯儲加息衝擊的非洲經濟，債務違約風險不斷增加。



美國勞工部陸續公布數據顯示，2月美國消費者價格指數（CPI）環比上漲0.4%，出現去年9月以來最大漲幅；生產者價格指數（PPI）環比上漲0.6%，漲幅較1月擴大0.3個百分點，超出市場預期兩倍之多。此外，紐約聯邦儲備銀行發布的調查顯示，美國2月消費者長期通脹預期加速。



有分析指出，2月多項指標超預期回升給美聯儲繼續推遲降息提供了理由，這一方面反映出美國根深蒂固的通貨膨脹很難快速消失，另一方面也表明美聯儲維持利率在高位的時間可能比市場預期更長。高通脹和高利率，不僅加大了普通美國民眾的生活成本，增加了美國債務利息的償付壓力，而且其負面外溢效應還將持續影響世界經濟。



非洲經濟面臨的衝擊尤其值得注意。聯合國非洲經濟委員會執行秘書克拉韋爾·加泰特3月初稱，非洲當前通脹高企、債務負擔加重、經濟增長乏力。這種情況自美聯儲加息以來就在不斷出現。2022年至今，非洲最大經濟體尼日利亞的貨幣奈拉兌美元貶值超過70%；第二大經濟體埃及，這兩年飽受本幣貶值、償債壓力陡增、主權信用面臨挑戰的困擾。為換取國際貨幣基金組織（IMF）提供的貸款，埃及不得不於3月初放棄匯率干預，允許埃及鎊匯率自由浮動，同時加息600個基點。IMF數據顯示，目前有20多個非洲國家處於債務困境或有很高風險陷入債務困境。



有分析指出，以非洲為代表的發展中國家日趨嚴重的債務問題與美國等西方國家有很大關聯。



從歷史上看，美西方國家及其金融機構，多年來為追求高利潤高回報，不惜鼓動非洲等發展中國家發行大量短期高息債券，日積月累讓許多債務國背上了沉重的償債包袱，不得不舉新債還舊債。世界銀行曾有資料顯示，在49個有數據可查的非洲國家共計6960億美元外債中，多邊金融機構和西方商業債權人所持債務占比近四分之三。



新冠疫情暴發後，美國實施超寬鬆政策，給低息美元大量湧入非洲及新興市場國家放貸創造了條件。此後，美聯儲以應對國內高通脹為由持續激進加息，推高美元指數及國際大宗商品價格，令非洲許多國家和地區進口承壓，同時誘導資金快速回流美國市場。如今，巨大的美元“潮汐”引起非洲許多發展中國家流動性不足、資金鏈斷裂、貨幣貶值等系列危機，以美元計價的償債壓力飈升。



事實表明，單純依賴美西方提及的金融手段無法根治非洲等國面臨的債務問題。應該客觀分析有關國家債務問題成因，形成系統性解決方案，通過發展來解決非洲等國家和地區的債務問題。金融不能成為發展的目標，而是要解決發展的問題。這個道理不難理解，但在實踐中為何往往是另一幅模樣，值得深思。（本文來源：經濟日報 作者：連俊）