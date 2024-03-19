中評社北京3月19日電／網評：守住童書質量關，莫讓讀物變“毒物”



來源：紅網 作者：徐逸鵬



據3月18日《法治日報》報導，不少兒童繪本畫風詭異、崇洋媚外、美化暴力，甚至含有毒品、色情等不良元素，存在導向問題，其中不少是翻譯過來的國外繪本，嚴重侵害未成年人身心健康。



比如，有的繪本中大量出現描繪角色受傷或出現血跡的畫面，引起孩子的恐懼或不適；有的繪本中的角色發生打鬥、爭吵等肢體衝突，再配以鮮明的顔色和誇張的動作描繪，給孩子們傳遞錯誤的信息……



家長購買兒童讀物，旨在培養孩子的想象力和價值觀、促進他們心靈的成長。倘若兒童讀物中包含了不當內容，並通過大量重復出現使不當行為顯得“正常化”，那麼不僅可能背離了家長的初衷，還可能在潛移默化中對孩子的世界觀、人生觀與價值觀造成負面影響。



事實上，兒童讀物變“毒物”的亂象並不是新鮮之事，不少媒體早已做出相關報導。但此類事件仍然不斷發生，正反映出兒童讀物市場泥沙俱下的事實。有的出版社追求利潤，刻意增加一些具有爭議性的元素吸引公眾注意；有的出版社缺乏內容審查的明確標準，導致一些不適宜的內容得以出版。從另一個角度來說，這也體現了監管部門當前監管方面的不力。



關於此種行為的性質，法律已有明確約束。《出版管理條例》第二十六條規定，以未成年人為對象的出版物不得含有誘發未成年人模仿違反社會公德的行為和違法犯罪的行為的內容，不得含有恐怖、殘酷等妨害未成年人身心健康的內容。

