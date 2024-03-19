網評：“高調”公開研究生去向為何受熱捧

中評社北京3月19日電／網評：教授“高調”公開研究生去向為何受熱捧？



來源：東方網 作者：季萌



近日，因在學院官網的個人簡歷上公示自己20年來所有研究生的畢業去向，並稱對名下研究生的指導全程親力親為，西北工業大學航空學院的呂震宙教授火上了熱搜。（3月17日極目新聞）



據報導，呂震宙教授自2003年以來，共指導了博士生45人（其中在讀8人）和碩士生54人（其中在讀6人）。從公開的就業情況表中可以看出，畢業的研究生絕大部分選擇在國企和高校就業。其中，博士研究生中有多位已經評上教授、副教授，而碩士研究生則多數前往科研單位工作。同時，媒體也注意到，有畢業生稱，自己曾上過呂老師的課，她真的很用心，講課也很清晰，一聽就能明白。名列“畢業去向表”的一位高校教授也回應稱，呂老師平日裡是一名低調內斂、踏實的學者，她不在意（上熱搜）這個事情，也不希望此事再發酵。



眾所周知，在傳統印象中，一般導師的個人簡介都有較為固定的統一格式，主要介紹的是過往履歷和代表性的學術成果。而呂震宙教授這次除了公開名下研究生去向，還公開表示對名下研究生的指導全程親力親為，這樣的個人簡介可謂別具一格，而這樣的舉動則不僅展示了一位教授對學生前途的關心和負責，也體現了為人師者對教育透明度的追求，有助於提升學校和教育界的公信力，還能為其他學生和家長在選擇研究生導師和學校時提供參考。



在社會輿論的關注下，人們紛紛為這位教授點贊，感嘆她的善舉和高尚品德。有網友表示，遇到這樣的導師是一種幸運，而另一些人則將其稱之為“最美的科學家”。



毋庸諱言，近些年來，圍繞學術規範以及導師和學生關係等問題的確出現了一些負面新聞。而有的所謂老資歷的教授通常將自己的學生交給青年教師或課題組“綜合培養”，這在一定範圍內也的確是既定事實。但呂震宙教授並沒有隨波逐流，而是堅守教育初心，用自己的敬業、嚴謹、較真、認真等精神感染同事和學生，以身作則、言傳身教，從其身上，很大意義上，可以說我們看到了什麼是真正的學者風範和教育家的擔當。

