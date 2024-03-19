智慧城市展台北高雄登場　AI應用掀風潮

台北市願景館展出元宇宙的蔣萬安。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月19日電（記者 張穎齊）第11屆智慧城市論壇暨展覽於19日在台北市南港展覽館開幕，為期4天，現場海內外賓客雲集，上千人湧入會展，上百家廠商、攤位展出AI智慧科技等產品，配合政府淨零碳排的主題，熱鬧非凡。



中華電信等電信三雄、鴻海、宏碁等大廠都參展，台灣智慧城市產業聯盟會長暨宏碁董事長陳俊聖表示，今年參展規模及海外訪客都創歷年新高，且隨著AI浪潮持續發展，今年展覽將看到無所不在的AI應用。



今年展會在台北及高雄同步展出，共計有600家廠商使用2200個攤位，較去年成長13%，全球有46個國家或地區超過2000位海外訪客來參觀展會，較去年成長16%，其中有112個城市、超過400位的市政團及80位的市政首長，超過1600位以上的企業訪客。聚焦5G、物聯網、雲端運算、人工智慧及大型語言模型等資訊技術發展，以及智慧製造、智慧能源、智慧交通、智慧醫療及智慧建築、智慧節能、智慧城市、淨零減排等。



今日上午有被看好未來新“閣揆”人選的“總統府”秘書長林佳龍、“資政”沈榮津、“行政院副院長”鄭文燦與會，還有中國國民黨雲林縣長張麗善等人，下午則有國民黨台北市長蔣萬安、議長戴錫欽等人到場參觀，顯示對AI智慧科技、環境永續的重視。



現場的廠商們推出各種產品，希望能吸引海內外客戶參觀、下單。此次主辦單位為台北市電腦公會、“國發會”及高雄市政府。



賓客們都認真地觀看、聆聽現場產品解說，4天展期上看上萬人次。