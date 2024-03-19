城市主題歌曲創作的“三難”“三突破”

中評社北京3月19日電／據中國藝術報報導，音樂是一種神奇的藝術。一首歌，不像小說那樣可以洋洋灑灑幾萬字，也不像一幅畫可以用上五彩斑斕的顔料，幾個音符，幾行文字，方寸之間卻要表達萬語千言萬種風情。



城市主題歌曲創作有多難



如果把歌曲創作比作寫作文，那麼城市主題歌曲的創作就是命題作文。有感而發的創作是詞、曲作者內心的傾訴、個體的獨白、生命的表達，而城市主題歌曲的創作需要作者憑借自身對城市文化的理解進行創作。可以說，城市主題歌曲創作對創作基本功的要求更高。城市主題歌曲創作的另一個難點就是要充分表達該城市的優長，這也是城市主題歌曲創作最重要的一點，因為這是城市主題歌曲的獨特魅力價值所在。想要歌曲詞、曲精彩絕倫，就需要創作者用敏銳的視角去尋覓，並找到獨特的曲調旋律表達出那份人人都可能有的情懷和體驗。衹有當這份通感和普適性，在一種悅耳動聽的韵律中徐徐分享，才能使聽者心動和共鳴。



讓傳統文化大眾化有多難



有人說文化是一個地區人類的生活要素形態的統稱，那麼傳統文化就是某一地區在其歷史長河中逐漸形成的獨特的、有別於其他地區的文化，是一個相對穩定的文化形態。每一個城市都在傳承著各自獨特的傳統文化，在城市主題歌曲的創作中，無疑也會融入其中。然而，傳統文化被大眾接受、喜愛、融入的過程卻在經歷著艱難的陣痛。引起大眾短時快感的流行文化充斥在各類自媒體之中，優秀的傳統文化卻往往被束之高閣、無人問津。



流量時代搶占“聽閾”有多難

