中評社北京3月19日電／據虛擬現實互動體驗登上“山東艦”、連環畫“小人書”、天宮空間站模型……近日，在2024武漢（國際）童書展上，各類可觀、可感、可互動的出版物給觀眾帶來了別樣的閱讀體驗。該展覽於3月15日開幕，3天的展期共吸引了200多家單位參展，展示了兒童文學、繪本、科普、教育等多個領域童書約3萬種。



本次展覽既有經典圖書和出版社近些年出版的重點圖書，也有一批進口的國外原版童書。此外，不少出版發行機構運用新技術，讓圖書呈現多維度的形態。一款勞動主題的繪本吸引了不少孩子駐足觀看，只需輕輕翻頁，一件件立體的勞動場景模型就展現眼前，模型中蘊含的各類設計非常巧妙。“在互聯網時代，我們致力於通過多元化的圖書創新產品，培養兒童沉浸式的深閱讀習慣。”武漢愛立方兒童教育傳媒股份有限公司負責人吳高餘說。



此次展覽以“童心向陽遇見未來”為主題，展覽期間還有兒童文學名家、名師舉辦的各類圖書發布會、行業論壇、文化惠民活動等。湖北省新華書店（集團）有限公司連鎖分公司經理程龍說，展覽期間線下發放了10萬元的圖書滿減券，線上微商城發放了90萬元惠民書券。



據悉，本次展覽由湖北省新聞出版局、中國書刊發行業協會指導，湖北省出版物發行業協會主辦。展覽除了開設武漢主會場，湖北省400多家新華書店、8個農家書屋示範點、高校及中小學校園書店等也設立分會場，聯動開展精品童書展示展銷、惠民圖書銷售和系列主題講座。



為了充分突出“出版＋互聯網”“展會＋互聯網”特色，本次展覽還構建了網上觀展平台、交易平台、服務平台。“通過線上、線下雙向互動，我們力圖讓讀者感受雲逛展、雲閱讀、雲互動的樂趣。”湖北省委宣傳部印刷發行處處長、一級調研員鄧世清說。