中唐詩人對新樂府的理論闡述

中評社北京3月19日電／據光明日報報導，在唐代，有一批詩人在努力恢復古樂府傳統，如李白、元結等人。與此相反，還有一批詩人又在大力倡導新樂府，如中唐李紳、元稹、白居易等人。其實，早在初唐時盧照鄰就表達過對新樂府的看法。他在《樂府雜詩序》中對周代以來的樂歌提出了嚴厲批評，認為古樂府沒有很好地繼承周代樂歌傳統，同時認為古樂府擬作要求遵守本事，因此形成了“《落梅》《芳樹》，共體千篇；《隴水》《巫山》，殊名一意”的現象，這是詩人缺少反思和創新能力的表現。他強烈主張：“發揮新題，孤飛百代之前；開鑿古人，獨步九流之上。自我作古，粵在茲乎！”然而，盧照鄰只是提出了這一理論主張，他本人並沒有寫出“自我作古”的新樂府，這不能不說是個遺憾。



一



中唐詩人李紳、元稹、白居易開始有意識地寫作新樂府，並對新樂府做了理論闡述。李紳的新樂府沒有流傳下來，其有關理論闡述只能從元稹《和李校書新題樂府十二首》題注中看到一些片段。元稹的新樂府理論集中體現在《樂府古題序》中，白居易的新樂府理論則主要體現在《新樂府序》《與元九書》中。在新樂府創作上，白居易後來居上，大幅度提升了新樂府的創作規模。新樂府組詩創作，由李紳的十二首、元稹的二十首，增加到白居易的五十首。



元、白等人進一步完善了新樂府概念。盧照鄰只是提出“發揮新題”，但他並沒有創作新樂府。之後杜甫創作了一些新樂府，但並未明確表示所作就是新樂府。元結也創作了一些新樂府，但他將其叫作“系樂府”。到了李紳、元稹，才把所作新樂府稱作“新題樂府”。到白居易，則明確稱作“新樂府”，即《與元九書》中所謂的“因事立題，題為新樂府”。可見，白居易所謂新樂府，也是指新題樂府。梳理“新樂府”概念出現的過程可以看出，從“發揮新題”，到“系樂府”，再到“新題樂府”，最後到“新樂府”，新樂府概念越來越明確。



二



在顛覆古樂府傳統上，元、白的態度更徹底，理論表述也更清晰。元稹《樂府古題序》雲：“至於樂流，莫非諷興當時之事，以貽後代之人。沿襲古題，唱和重復，於文或有短長，於義咸為贅剩。尚不如寓意古題，刺美見事，猶有詩人引古以諷之義焉……近代唯詩人杜甫《悲陳陶》《哀江頭》《兵車》《麗人》等，凡所歌行，率皆即事名篇，無復倚傍。予少時與友人樂天、李公垂輩，謂是為當，遂不復擬賦古題。”元稹把是否諷諭現實作為評價樂府優劣的標準，他認為寫作古題不如借古題諷諭時事，借古題諷諭時事不如寫作新題。元、白把樂府的現實功用強調到了極點。白居易在《新樂府序》中表示：“為君、為臣、為民、為物、為事而作，不為文而作也。”他認為新樂府在內容上必須為具體的現實政治而作，不能為了作詩而作詩，顯然很強調新樂府的政治諷諭性。而元稹所說的“沿襲古題，唱和重復，於文或有短長，於義咸為贅剩”，也較盧照鄰“《落梅》《芳樹》，共體千篇；《隴水》《巫山》，殊名一意”的說法更為犀利，對古樂府的批評也更加徹底。照此說法，古樂府就衹有文學價值而全無社會價值了。