台退將栗正傑：蔡英文登太平島恐成餃子餡

退役少將栗正傑。（截自“盧秀芳辣晚報”YouTube直播畫面) 中評社台北3月19日電／近來中國國民黨不斷呼籲，蔡英文卸任前應循慣例登上太平島，宣示“中華民國主權”，但涉外人士認此舉會讓北京得利，升高區域風險疑慮。對此，退役陸軍少將、前烈嶼（小金門指揮官）栗正傑表示，太平島旁有美濟礁等三個島，蔡去的話，剛好可以被當成餃子餡、包起來，且從東沙島到太平島到還有1100公里，台灣空軍F－16V難以掩護“總統”座機，且東沙島旁邊就是大陸殲－20作戰旅，要實施干擾易如反掌，雖大陸應該不會為難，但美國不會允許蔡英文此時登太平島，增加美、菲、中在南海的複雜局勢。



栗正傑指出，太平島附近還有三個島，美濟礁、永暑礁等，蔡去的話，剛好可以包餃子，當餡，被包在中間，台灣空軍也沒辦法掩護支援。



蔡英文卸任前是否該循例登上太平島，引發各界討論，“海巡署”對於“太平島港側浚深及碼頭整修工程於18日啟用”的相關報導，並未正面說明，僅低調澄清非18日啟用。“海委會主委”管碧玲至今也未對太平島的相關問題，以及是否邀請蔡英文於任內登島發文回應。



《中時新聞網》報導，對此，退役少將栗正傑昨在政論節目《盧秀芳辣晚報》以圖卡說明南海局勢，東沙島目前是台灣駐軍、有機場，從東沙島到太平到有640海里（約1100公里）。從高雄到東沙島有240海里（約500公里），但從香港到東沙島僅170海里，而香港上面一點就是廣東佛山，解放軍在佛山有新編成的殲－20空中作戰的旅。



栗正傑表示，以軍方F－16V戰鬥機來說，即使加上副油箱，航程最多是900公里，也就從東沙島起飛，都無法飛到太平島掩護“總統”座機；而共機部分，若佛山那邊要對座機實施干擾，也是輕而易舉的事情，都在攔截半徑之內。



栗正傑推測，若蔡英文要登太平島，大陸應該會尊重台灣“元首”、領導人的身分，不會為難，因為太平島是“中華民國”的“主權”，但是蔡英文仍不敢去，因為美國不會答應讓她去，現在南海是多事之秋，美國跟菲律賓、中國大陸在仁愛礁等地，已經鬧的不可開交，如果台灣再去攪和，會造成美國困擾、增加美國處理南海問題複雜性。



對於外界猜測太平島上的港口、機場，可能提供給美軍使用，栗正傑質疑，台灣軍方的運輸機或美軍軍機，有可能會無法降落太平島，因為大陸在附近的美濟礁上有電子戰設施，實施干擾可能就會迷航。大陸現在不干擾是人道考量，太平島港口借給美軍是完全不可能，但若只是為了漁民臨時避難、救難，沒必要大張旗鼓蓋軍規標準的碼頭等設施，這都是白投資了。