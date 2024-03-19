探索構建真正的世界史理論體系

中評社北京3月19日電／據光明日報報導，1956年，德裔美國歷史學家弗利茨·斯泰因編輯出版了《豐富多彩的歷史學：自伏爾泰以迄於當下》。這是一部匯集現代史學名家名篇的史學史讀本。該書大體按照時間順序分為兩編：第一編主要涉及19世紀的作品，作者既有尼布爾、蘭克、梯也爾、德羅伊森、古朗治、蒙森、伯裡等以考證精審見長的名家，也有麥考萊、卡萊爾、米什萊、特納等闡釋歷史演化的大師。此外，所收錄之英法德三國歷史專業雜誌的卷首語也見證了史學家共同體的形成。伏爾泰和饒勒斯等歷史哲學巨匠的著作則反映了相應的歷史觀。第二編收錄各種新的專門史論作，如屈味廉、阿克頓、亨利·貝爾、詹姆斯·羅賓孫、查爾斯·比爾德、弗裡德里希·梅涅克、赫伊津哈、喬治·昂溫、克拉潘、托馬斯·柯克蘭、理查德·霍夫斯塔特、劉易斯·納米爾、雅克·巴爾贊等史家的作品。



作為歷史系學生的入門書籍，該書影響之大，不僅因其收錄廣泛的史家名篇備受征引，而且形成了特定的歷史重構思維和實踐範式。1970年此書再版，為了反映歷史學研究的新進展，斯泰因添加兩位歷史學家，即英國歷史學家理查德·薩瑟恩和E.P.湯普森。三年後，應維塔奇圖書出版公司要求出版的修訂版卻並未選入薩瑟恩和E.P.湯普森，而是增加了布羅代爾、哈羅爾德·珀金、羅伯特·福格爾和萬·伍德瓦爾德等歷史學家。選入布羅代爾和珀金是基於他們分別對法國和英國宏觀史學的貢獻，羅伯特·福格爾的作品反映了歷史學受到其他學科的深遠影響，而伍德瓦爾德的入選文章則分析了社會危機對史家可能帶來的影響。



對於斯泰因本人來說，這三個不同版本之間最大的差異在於其自身所處環境的變化。編輯第一版時，斯泰因明顯感到歲月靜好，歷史學基本上延續著19世紀的傳統。1970年再版之時，他已敏銳地意識到同事們對這一傳統的不滿。到1973年維塔奇版出版，斯泰因則明確地指出歷史學業已處於一個危機時代。歷史學家們的不滿包括但不限於：史學的碎片化、新知識的異質化、大綜合的消失、社會科學衝擊下歷史學的認同不明，以及公眾對歷史學不感興趣等。這一切都顯示社會正在發生著劇烈變動。



當時間之輪轉過一甲子，斯泰因已年屆耄耋。2002年，當他結識年富力強的康斯坦茨大學教授於爾根·奧斯特哈默爾的時候，給自己最愛的作品再出一個新版本的念頭湧現。奧斯特哈默爾承擔了這一使命，新版改名為《現代史家：從伏爾泰以迄於當下的經典文本》，由慕尼黑的貝克出版社於2011年出版。新版不再分編，一共分為22章，但實際上保留了第一編的內容，其餘部分則完全由奧斯特哈默爾重新編寫，並寫作長篇導言。斯泰因也為最新德文版撰寫簡短的說明，交代事情的前因後果，即通過再編舊作增進讀者對歷史學的理解，以便更好地履行公民的義務。他也間接地表示，時代完全不同了，現在的歷史學要麼是餖飣之學，要麼充斥著各執一詞的雄辯，因此這是一個非歷史學的時代。