隱而不彰的風景——“別樣的魯迅”拾萃

中評社北京3月19日電／據光明日報報導，在《〈呐喊〉自序》中，魯迅回憶自己十八歲出門遠行，告別故鄉，赴南京求學，說了一句著名的話：“仿佛是想走異路，逃異地，去尋求別樣的人們。”



“別樣”便由此而來。魯迅的“別樣”，指的是近代脫離科舉的士子毅然走上求變的新路途，是新文化運動誕生前的預演與先奏……無論怎樣，都充滿了歷史的隱喻與文學的張力。那麼，由筆者所著的《別樣的魯迅》一書，“別樣”在哪裡呢？



自然是聚焦三大家（文學家、思想家、革命家）之外的景深處。翻譯家、醫學肄業生、博物學家、礦物學家、金石學家、美術界導師、編輯、服裝設計師、書籍裝幀設計師、建築設計師、書法家、國學家、“教一點鐘的講師”、母親眼裡寫小說沒有張恨水寫得好看的“英雄”……每一位，都是魯迅。“別樣”之於魯迅，亦是本色。



目下，筆者便試圖以“藝術家策展人”這一視角切入，從“別樣的魯迅”中拾起一個側面，與讀者一起探尋魯迅身上隱而不彰的風景。



藝術家策展人魯迅



如果視策展行為本身為一種純粹的藝術創作行為，那麼毫無疑問，魯迅是中國藝術家策展人的先驅。



作為策展人的魯迅，熟稔舉辦一個展覽的所有流程細節，並深度參與其間。從藝術收藏、征集遴選展品、尋找展廳，做好各項籌備工作，到擬訂展品目錄、撰寫大綱、斟酌每一條說明，精心打造內容；從接收展品、設計布展、裝裱畫框到邀請嘉賓、宣傳外聯，包括為小册子、海報、啟示、廣告撰寫推廣文案；從開幕講解、巡視展廳，與公眾交流互動到閉幕後組織評獎、參加國際會展、出版圖錄、舉辦講習班，培養青年藝術家，上述種種環節，魯迅均傾注過心血，可以說是多次全方位地投入展覽活動中，為後世的藝術家策展人樹立了標杆，構建了視覺範式。

