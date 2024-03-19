軌道交通變“聰明”　城市出行更便捷

中評社北京3月19日電／據科技日報報導，2月26日，城市軌道交通系統安全與運維保障國家工程研究中心（以下簡稱“工程中心”）高級工程師葉紅霞早早來到辦公室，開始了一天的新工作。不久前，她所在的工程中心榮獲“國家卓越工程師團隊”稱號。



“工程中心由廣州地鐵集團牽頭組建，專注解決城軌建設運營遇到的工程技術問題，提升城軌系統安全與運維保障能力。”葉紅霞告訴科技日報記者。



磨利劍，列車正點率超過99.99%



近年來，該中心在城軌技術領域持續深耕，推出一系列有影響力的研究成果，並將其應用於廣州地鐵運營的16條653公里地鐵線路中。未來，這些成果還將推廣到粵港澳大灣區在建的21條622公里地鐵和城際線路中。



我國城市軌道交通多數設備已實現國產化，但號稱列車運行大腦的信號系統，仍主要依賴於進口。設備購置費用貴、備件更換代價高、服務保障周期長等問題，制約著城市軌道交通進一步發展。



“研發具有自主知識產權的信號系統，成為迫切需要解決的問題。”工程中心信號專業高級工程師陳金說。



2008年，廣州地鐵啟動研發基於無線通信的列車控制信號系統（CBTC）。系統研發、產品認證、動車試驗……每一個環節的研發都需要從零開始，面臨著難以想象的困難。



“我們沒有退路可言，衹有迎難而上，加班加點，逐一攻克每一項技術。”陳金說，經過8年不懈努力，團隊攻克10餘項核心技術，成功研製出信號系統，實現了城市軌道交通GoA4最高等級的全自動運行。



技術好不好，事實說了算。2016年底，該信號系統在廣州地鐵七號線一期投入使用。線路運營至今，列車正點率超過99.99%，時刻表兌現率超過99.99%。

