重大工程建設扎實推進

中評社北京3月19日電／據人民日報報導，順利貫通，穿海入城。3月15日，廣湛高鐵湛江灣海底隧道成功貫通，創造了國內獨頭掘進距離最長的穿海高鐵盾構施工紀錄。高鐵通車後，廣州和湛江城區可實現90分鐘互達。



高峽築壩，巧用水能。3月12日，瑪爾擋水電站首台機組過速試驗圓滿完成。這座位於海拔3300米的水電站，建成後年發電量將超73億千瓦時，每年可節約煤炭約220萬噸。



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習近平總書記強調：“要繼續鞏固和增強經濟回升向好態勢，提振全社會發展信心，黨員幹部首先要堅定信心、真抓實幹。要抓住一切有利時機，利用一切有利條件，看准了就抓緊幹，把各方面的幹勁帶起來。”今年《政府工作報告》提出，“積極擴大有效投資”“重點支持科技創新、新型基礎設施、節能減排降碳，加強民生等經濟社會薄弱領域補短板”。



穩投資、促發展、強信心，當前各地一批重大工程項目建設扎實推進，為鞏固和增強經濟回升向好態勢注入持續動力。



國家統計局3月18日發布的數據顯示，今年1至2月，基礎設施投資同比增長6.3%，比去年全年加快0.4個百分點；計劃總投資億元及以上的項目完成投資同比增長12.1%，增速比去年全年提高2.8個百分點，大項目帶動作用明顯。



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交通建設勇當“先行官”



3月16日，甬舟鐵路富翅門公鐵兩用大橋正式開工，標誌著甬舟鐵路全線重點工程全部開工建設。

