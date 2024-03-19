澳門舉行澳氹第四條跨海大橋合龍慶典儀式

中評社北京3月19日電／據新華社報導，連接澳門和氹仔的第四條跨海大橋全橋合龍慶典儀式18日舉行，該項目建設進入收尾攻堅階段。



由中國土木、中鐵建大橋局和澳馬建築聯營體承建的澳氹第四條跨海大橋位於友誼大橋東側，橫跨外港航道和澳門水道，將澳門海、陸、空三個重要口岸相連，是構建澳門城市交通體系的關鍵節點。



這也是澳門首條雙向八車道跨海大橋，主線全長3.085公里，主跨280米，橋梁主體結構使用高性能橋梁鋼，結構整體緊密，傳力途徑短，結構效率高，橋梁重量輕，結構設計使用年限為100年。



大橋不僅是港珠澳大橋口岸人工島、新城填海A區及氹仔之間的重要交通連接，更是新城填海A區居民出行的主要交通幹道。大橋通車後可以為居民出行提供更多交通選擇，並有效分擔現有大橋交通壓力，助力城市全面可持續發展。



大橋通過在主線車道兩側設置風障，確保懸掛八號風球期間大橋主線行車安全，實現交通不中斷。大橋還隨橋敷設有水、電、氣、通訊等公共設施管線，從而滿足新城填海A區居民生活及發展需求。



澳門特區政府公共建設局局長林煒浩在儀式致辭時表示，該項目自2020年3月26日正式開工以來，克服重重難關，順利完成全橋合龍。各參建單位將緊守崗位，高度盡責地完成各項工作，全力確保四橋工程早日完工。



中國土木工程集團有限公司總經理陳思昌表示，集團將持續深化與澳門各界的合作，努力為澳門特區基礎設施改善、經濟社會發展和民生福祉貢獻更多力量。