低空經濟為青年發展提供廣闊舞台

中評社北京3月19日電／據光明日報報導，今年全國兩會，“低空經濟”成為熱詞，社會各界投以關注的目光。這個以有人駕駛和無人駕駛航空器的各類低空飛行活動為牽引，輻射帶動有關領域融合發展的綜合性經濟形態，具有產業鏈長、輻射面廣、成長性和帶動性強等特點，是低空飛行活動與產業融合的新型經濟形態。低空經濟的發展，為青年擇業、就業提供了新的方向，為廣大青年特別是相關科技工作者搭建了施展才華、實現人生價值的廣闊舞台。



近年來，我國在低空經濟領域不斷實現突破發展。我們欣喜地看到，在廣東，深圳的坪山燕子湖會展中心飛往福田CBD的航線，將通勤時間大大縮短；在湖南，全省範圍內97條低空航線的飛行驗證已經完成；在安徽，無人駕駛飛行器在合肥駱崗公園實現常態化飛行……獲得這些重要成果，離不開廣大青年科技工作者的付出。他們勇擔大任、敢於作為、勤奮鑽研，在推動低空飛行科技進步及助推低空經濟發展方面，作出了很多貢獻。這些新時代青年不僅擁有吃苦耐勞、踏實肯幹的品質，而且掌握先進的科學文化知識和專業技能，響應國家號召，在科技發展路上揮灑青春的汗水並貢獻智慧，不斷為經濟發展和科技進步事業添磚加瓦。



青年投身低空經濟發展事業正當其時。



我們在對低空經濟的相關科研領域進行調研時瞭解到，當前很多國家因空域管理的限制、通用機場建設滯後等原因，低空經濟及其相關技術設備與發達國家相比存在較大差距。而我國在無人機領域實現快速發展，無人機產業的發展已經處於世界領先水平，在低空經濟這一新的賽道上名列前茅。



作為高端裝備製造的代表，無人機產業是通用航空、低空經濟中發展速度較快、影響較廣泛、發展潛力較大的領域，是我國“十四五”期間的戰略性新興產業，已成為低空經濟發展的重要引擎。它的發展需要更多的科技人才作為支撐，以電動垂直起降航空器為代表的新興低空飛行設備的研發、普及更需要高質量的人才儲備。



2023年7月，廈門一家航空企業研發的自旋翼無人機在高海拔地區測試人工降雨的效果。飛行器在雨天起飛，穿越雲層，頂住冰雹，表現了出色的抗風能力，並成功完成“化雲為雨”的任務，為乾旱區域的生態保護和農作物增產提供了新思路。這些年裡，這樣的例子並不罕見。隨著經濟社會不斷進步，各地區各行業發展所需的應用場景不斷增多，給低空經濟領域的科技工作者提供了更為開闊的發展空間。