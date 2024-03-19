春耕進行時：創新技術　智慧育種

中評社北京3月19日電／據光明日報報導，海南三亞市崖州區高地村，風吹稻田千層浪。中國農業科學院作物科學研究所萬建民院士團隊種下的15畝水稻已經熟透，只等收穫入倉。



“我們在海南進行水稻加代繁育，目標是培育出更高產、更好吃的水稻新品種。”作物科學研究所研究員趙志超說，田裡的水稻材料，很多來自黑龍江等地，在南繁進行冬季繁育後，要再將種子寄回，春耕時在當地進行更大面積的種植。



由於光照氣溫優勢，每年冬春，全國800多家科研單位和種子企業的8000多名科研人員來到南繁育種、制種。26.8萬畝的土地，繁育出全國70%以上的農作物新品種。海南的南繁季，是很多省份春耕的先聲。



走進崖州區國家南繁科研育種基地，試驗田裡連片的大豆正發芽出苗。“這已經是南繁今年種下的第二季大豆了。”作物科學研究所大豆基因資源課題組博士高華偉介紹，剛收穫的第一季大豆經過脫粒、晾曬，正在中國農業科學院國家南繁研究院的實驗室裡排隊等待分析，課題組在三亞有310畝試驗田，其中80畝種了4萬多份大豆種質資源，其餘的用於新品種繁育。



田間育種，要記錄作物的生長特徵，尋找想要培育和保存的性狀。過去這項工作需要科研人員每天蹲守田裡，“一根筆、一杆秤，用牙咬、用眼瞪”，觀察記錄每一株豆苗、每一個豆莢的情況，耗時又耗力。如今則可以通過專業儀器完成表型采集、數據處理、性狀分析等全流程工作，全天候獲得生長過程的實時數據，省時又省力。



高華偉介紹，實驗室裡，項目組正繼續進行大豆耐密性、耐旱性的性狀搜集，為下一步親本選配做準備。田裡剛種下的第二季大豆，有些成熟的品系正在進行區域試驗、生產實驗，完成品種審定流程後就能上市推廣。



從“基地”到“矽穀”，南繁正煥發新活力。在以前，科研單位有“三愁”：一愁育種流程一肩扛，二愁成果轉化效率低，三愁知識產權保護難。崖州灣科技城於2021年在全國率先啟動種業合同研發外包服務模式（CRO）探索與產業培育工作，並於今年3月17日正式啟動智慧南繁CRO綜合服務平台，打通種業科研需求和服務供給，集科研、生產、銷售、交流和成果轉化等服務為一體，集聚各類種業服務主體50餘家。全面施行“揭榜掛帥”制度：企業出題、團隊接單、科技城聘請第三方驗核，不看論文數量、只重應用實效。進行知識產權“五合一”綜合管理體制改革，縮短植物新品種權測試周期。



如今，一批批科研單位、種業企業扎根南繁：吸引2800餘家國內外種業企業入駐崖州灣科技城；搭建起4個國家級科創平台；涉種業經營主體收入總額突破67億元；截至2023年底，設立涉農領域7個院士工作站、成立2個院士創新團隊，累計引進各類高層次人才863名……海南春季育種，正向種業全產業鏈發展。