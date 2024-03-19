訪港客滿意度創近年新高

中評社香港3月19日電／據大公報報導，有外媒質疑香港已經變成“趕客之都”，多名本地旅遊業界認為，有關評論僅憑個別“體驗”，並無數據支撐，有以偏概全之嫌。香港旅遊發展局引述數據指出，去年訪港旅客3400萬人次，訪港旅客整體滿意度，以10分為滿分，高達8.7分，創下近年新高。



旅業﻿復甦步伐比肩星韓



數據說明一切。去年訪港旅客3400萬人次，以內地及東南亞旅客為主，相等於2018年同期73%，50%屬過夜旅客，平均留港3.6晚，人均消費6900元，已高於2018年的6600元及2019年5800元。最新數據顯示，今年1至2月錄得780萬旅客人次，相等於2018年同期73%，最新數據反映，﻿復甦步伐已經不落後於韓國及新加坡，跟已恢復78.3%的日本漸漸拉近。



香港旅發局總幹事程鼎一昨日表示，2023年旅遊整體滿意度，達至8.7分，回饋的意見普遍認為，香港人整體普通話水平持續進步，語文能力愈來愈好，電子支付覆蓋率愈來愈廣泛。



“香港仍然是‘好客之都’！”香港旅遊業議會副主席謝淦廷認為，香港的食肆和服務業，整體而言待客仍然有禮，不過他承認，餐飲及服務業面對人手不足問題，“原先一個人看兩張枱，現在人少了，可能要顧三四張，忙不過來。”他認為可透過“補充勞工優化計劃”增添人手，提升服務質素。