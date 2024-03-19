加沙地帶一半人口面臨饑餓　世上最高紀錄

中評社香港3月19日電／據報導，加沙地帶一半人口面臨饑餓，這是世界上最高的數據。



TRT報導，聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯就聯合國附屬組織撰寫的食品安全階段綜合分類（IPC）報告向記者發表聲明。



古特雷斯指出，關於加沙糧食不安全的最新報告包含有關平民當地狀況的可怕信息，並強調加沙一半以上的巴勒斯坦人已經完全耗盡了糧食資源，並面臨災難性的饑餓。



古特雷斯說：“加沙的巴勒斯坦人正在遭受可怕的饑餓和痛苦。 根據 IPC 的數據，這是有史以來隨即面臨災難性饑餓的人數最多的一次。 “這完全是一場人為災難，報告明確指出這是可以阻止的災難。”



秘書長指出，有關報告指出加沙迫切需要實現人道主義停火，因此呼籲以色列當局“在加沙全境提供充分、不受限制的人道主義援助，並呼籲國際社會全力支持聯合國的人道主義援助努力”。



古特雷斯說：“我們必須立即採取行動，防止發生不可想象、不可接受和不合理的事情。”



聯合國附屬組織編寫的糧食安全綜合階段分類（IPC）報告顯示，加沙北部70%的人口面臨災難性饑餓。



另一個聯合國機構世界糧食計劃署（糧食計劃署）執行主任辛迪·麥凱恩表示：“加沙人民現在正在挨餓。這種人為的饑餓和營養不良危機影響加沙的速度令人震驚。避免饑荒的時間窗口很小，要做到這一點，我們需要立即全面接觸到北部地區。”



以色列迫使自10月7日以來遭受襲擊的居住在加沙的 230 萬巴勒斯坦人陷入饑餓。



10月7日以來，以色列對加沙地帶發動的襲擊造成31726萬名巴勒斯坦人喪生，其中包括至少13500名兒童和9千名婦女，另有73792名巴勒斯坦人受傷。