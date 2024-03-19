﻿煥然三座首日揀樓賣19夥

中評社香港3月19日電／據大公報報導，市建局港人首置項目煥然懿居第三座昨日開售，首日售出19個單位，包括三個三房單位，但“樓王”單位未售出。首日出席率約32%，遠低於屋苑一、二座在2019年開售時首日的逾92%出席率。



樓市下行，煥然懿居第三座實際折扣率由78折變為87折，有年輕買家認為樓價下跌對年輕人置業有幫助，看好香港前景，認為折扣減少，將來樓市回升更有利。



市建局昨日邀請60名申請者揀樓，有七成甩底，衹有19人出席，比率為32%，不過他們全部都即場決定買樓，當中三人選購三房單位，售價介乎852.4萬至910.7萬元。首日售出的單位包括14個一房單位、兩個兩房單位，以及三個三房單位。市建局今日會再安排80名申請者揀樓。



首日出席率32%



購入中層單位的葉小姐看准土瓜灣的地點優越，且交通配套方便，決定入市。財政預算案提出全面“撤辣”，葉小姐認為對有意置業的年輕人是一個喜訊，年輕人可趁低吸納，“我覺得今年要好好把握時機，我身邊好多朋友都已經在看樓，如果到時樓市上升，年輕一代又要捱貴樓。”



“我都是打算買給女兒自住。”市民張先生購入一房單位，主要地點與原本居住地相近，未來家人相聚更方便。張先生又表示看好香港前景，未有擔憂樓市下跌，“（樓價）去到底一定會反彈的，加上有祖國支持，前景明朗。”張先生又說到，一房單位適合女兒一人自住，未來她結婚時會另謀其他入市好機會，購買更大單位讓她組織家庭。



購入一房單位的市民方小姐同樣認為土瓜灣位置相對優越，過去曾對比同區單位的性價比，但自己較偏向新興建樓宇，她認為香港樓市仍存不確定性，過去五至十年已儲蓄一筆置業金額，趁年輕供得起時先“上車”。

